Жизнь без барьеров

2,5 тыс. инвалидных колясок собрано в Самарской области на предприятии, организованном немецкой компанией «ОТТО БОКК». Производство было запущено в начале июля, его мощность составляет 20 тыс. колясок в год. Немецкие партнёры самарцев – признанные мировые лидеры в производстве такой техники – заявляют, что качество выпускаемой в Тольятти продукции соответствует лучшим мировым образцам.

На недавней встрече в Кремле с представителями общественных организаций инвалидов президент Дмитрий Медведев вернулся к вопросу защиты прав людей с ограниченными возможностями в России. Он, в частности, поручил правительству решить вопрос по снабжению инвалидов-опорников современными колясками. В ближайшее время эта тема будет рассмотрена на заседании Совета по делам инвалидов.

Надо полагать, что на Совете в Москве представители Самарской области смогут порадовать инвалидов новой продукцией, освоенной на освободившихся производственных площадях тольяттинского АвтоВАЗа. Три месяца назад здесь состоялся ввод в эксплуатацию совместного предприятия по производству инвалидных колясок. Инициаторами и авторами проекта выступили правительство Самарской области, дочерние структуры АвтоВАЗа и известная немецкая компания «ОТТО БОКК».

Идея создания специализированного предприятия возникла в период мирового экономического кризиса, когда АвтоВАЗ и Минздравсоцразвития РФ прорабатывали различные варианты обеспечения занятости работников Волжского автозавода. В итоге решено было организовать на берегах Волги производство современных инвалидных колясок. Авторы социального проекта обратились к опыту признанного лидера в части изготовления колясок – фирмы «­ОТТО БОКК» из Германии.

До конца этого года на предприятии, созданном менее чем за полгода, будет собрано 10 тыс. колясок для инвалидов. К 2014 г. после выхода СП на полную мощность в Автограде будет выпускаться 40 тыс. колясок, что составляет половину всей годовой потребности российских инвалидов в такой технике.

В течение ближайших трёх лет предприятие перейдёт на режим промсборки, когда используемые пока комплектующие импортного производства будут заменены отечественными аналогами. По словам генерального директора ООО «ОТТО БОКК. Сервис» Оливера Якоби, компания будет искать в России партнёров, которые могли бы производить комплектующие, отвечающие высокому немецкому качеству.

Присутствовавший на открытии предприятия заместитель главы Минздравсоцразвития Максим Топилин заявил, что тольяттинский проект не имеет аналогов в стране. Он отметил, что «ряд производителей либо играют очень незначительную роль в этом сегменте рынка, либо изделия создаются из китайских комплектующих, которые через год выходят из строя».

Заказчиком производства инвалидных колясок выступает правительство Самарской области. Региональные органы соцзащиты собирают заявки, формируют заказ и отправляют его на предприятие, где каждую коляску делают под конкретные физические данные инвалида. В первую очередь новые коляски будут реализовываться на территории Самарской области, а в дальнейшем планируется выйти с этой продукцией и в другие регионы России.

«Организация производства инвалидных колясок имеет большую социальную значимость, – подчеркнул губернатор Самарской области Владимир Артяков. – Производство этих приспособлений непосредственно в России позволит значительно улучшить ситуацию по обеспечению инвалидов-колясочников столь необходимыми им в повседневной жизни средствами передвижения».

Одна из первых собранных на предприятии колясок была подарена председателю правления Самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгению Печерских. Он отметил удобства новой коляски и высказал производителю пожелание освоить ещё и выпуск модификаций специально для инвалидов-спортсменов. Эта тема актуальна, учитывая, что в Самарской области активно развивается и поддерживается спорт среди инвалидов. В прошлом году на всероссийских и международных соревнованиях самарские спортсмены-инвалиды завоевали 71 медаль, а с начала нынешнего года в их активе уже 58 медалей разного достоинства. А чтобы жизнь инвалидов стала многогранной и полной, региональные власти продолжают работу по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Все вновь сдаваемые в области социальные объекты проектируются уже с учётом требований к такой среде.

Работу власти и общественников в интересах людей с ограниченными возможностями координирует комиссия по делам инвалидов при губернаторе Самарской области.