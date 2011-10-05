Энергосбережение по-датски

Расчетливая Европа уже лет 20-25 значительно экономит средства на энергообеспечение за счет практического внедрения инновационного оборудования, материалов и технологий. И лидером в этом, пожалуй, является Дания. Для обмена передовым опытом в энергетике, строительстве и ЖКХ Европейско-российская бизнес ассоциация ERBA совместно с DANISH INDUSTRY, DBDH, DANSK BUGGERI, DEIC организуют ежегодный бизнес-форум «Инновации в Дании», который пройдет в Копенгагене с 25 по 28 октября 2011 г.

В в рамках форума российским участникам программы предстоит посетить датские предприятия национальной энергетической программы, ознакомиться с методиками эффективного использования энергии на предприятиях и в ЖКХ, увидеть системы комбинирования тепла и электричества, мульти-энергетические станции, «умные» дома, солнечные батареи, ветропарки и многое другое. Особое внимание будет уделено биогазу, производству и энергии из биомассы, производству брикетов и пилетов из опилок и других отходов деревообработки.

В программе посещений:

Программа №1 «ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА»:

Мульти энергетические станции DONG и Hashoj, брикеты C.F.Nielsen, солнечная тепловая станция Arcon, биогазовая станция Hashoj, ветряная энергетика, станция Dall Energy на биомассе 6 МВт (премия EU 2011 года), мусоросжигательный завод Vestforbranding, тепловой насос. Бизнес встреча в датском центре инновационной энергетики DEIC.

Программа №2 «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»:

Энергетически эффективное здание Green Lighthouse, энергоэффективный поселок Stenlose South, детский сад и нейтральный частный «умный» дом, визиты на строящиеся объекты, в строительные компании Xella, BWSE, Deko. Бизнес встречи в ассоциации датских строителей, проектной компании Ramboll и ассоциации датских архитекторов.

Программа №3 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»:

Крупная магистральная теплосетевая компания VEKS, автоматизация сетей ABB, центральный диспетчерский пульт Копенгагена, инновационная районая сетевая компания Frederiksberg, промышленный тепловой насос Vestforbranding, проектирование умных сетей Ramboll, монтаж и ремонт тепловых сетей Copenhagen Energy. Бизнес встреча в датском совете центрального отопления DBDH.

На форуме возможно рассмотрение потенциальных российских бизнес проектов, обсуждение форм сотрудничества и финансирования.

ПРИГЛАШАЕМ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОЕЗДКЕ.

Подробнее: www.ERBArus.ru

Бронирование: +7 (499) 703 14 24, моб. + 7 (916) 407 46 26

Пархотюк Сергей Павлович erba@erbarus.ru