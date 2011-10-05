Лосось доплыл до рекорда

В стране небывалый улов лосося. Дальневосточные рыбаки заготовили 500 тыс. т горбуши, до конца путины надбавят еще 20–25 тыс. тонн. Такое большое количество красной рыбы в российской истории ловили один раз – в 2008 году.

Разница между уловом двухлетней давности и нынешним только в одном. В 2008 г. горбуша на Дальнем Востоке шла по бросовым ценам. Оптовики сбывали её по 20–25 руб. за килограмм. Этой осенью дешевизны ждать не стоит. У рыбаков кило лосося стоит 55–60 руб., в европейской части страны – от 80 рублей. К моменту, когда рыба доплывает до магазинных прилавков, цена вырастает ещё в 1,5–2 раза.