Политика «сжатия» угрожает экономике Китая

Ещё не успела завершиться европейская история, которая так негативно повлияла на мировые рынки, а на подходе уже новая напасть. На этот раз своеобразный «второй фронт» мрачных новостей открывается со стороны Китая.

Китайская экономика развивалась стремительно благодаря экспорту и массированному притоку прямых иностранных инвестиций. «Китайское экономическое чудо», естественно, имело изъяны из-за перекоса в различных секторах. В данном случае бум на рынке коммерческой недвижимости привёл к росту цен и значительному росту продаж земель под застройку.

До 40% от всех своих доходов провинциальные власти Китая получали в основном от продажи земель. Часть этих средств направлялась на обслуживание кредитов, а другая – на выполнение различных социальных программ. Но однажды правительство КНР озаботилось тем, что на рынке коммерческого жилья и земельном рынке может созреть настоящий пузырь. Стали применяться поистине драконовские меры, благодаря чему в некоторых провинциях были чуть ли не запрещены сделки с недвижимостью.

Естественно, стали проявляться признаки спада, так как ограничения на рынке жилья привели к оттоку части средств. В результате цены на землю в провинциях стали падать, и местные органы власти оказались в трудном положении – возможность получать доходы на земельном рынке быстро уменьшалась. В отдельных случаях провинции отказались от поддержки малоимущих слоёв населения. За счёт такой экономии началось обслуживание займов, взятых под проекты и программы.

Парадокс ситуации состоит в том, что практически невозможно плавно «сдуть» рынок жилья. Это приводит к падению стоимости активов тех компаний, который инвестировали в этот сектор, а кредиторы быстро потребуют от этих компаний увеличения залоговой стоимости. Тогда начнут падать цены, так как для пополнения залога нужны дополнительные денежные ресурсы, а для этого застройщики начнут массовую распродажу жилищных активов. Не пройдёт и нескольких месяцев, как начнётся ураганное снижение цен.

Но львиную долю в приросте ВВП и общей позитивной динамики в экономике генерировал как раз строительный сектор и прежде всего инвестиционный бум в жилищном сегменте. Так что вполне можно предположить, что замедление экономики может серьёзно ускориться уже в начале 2012 года. Если власти не начнут срочно смягчать монетарную политику, такой вариант неизбежен.