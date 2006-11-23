Сроки борьбы с ДЕЗами продлены

По действующему закону выбор компаний должен быть завершен до 1 января 2007 года, - заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. Но по его же словам, «сегодня еще не сформировался рынок таких управляющих компаний». А отсутствие должной конкуренции неизбежно приведет к повышению тарифов на хозуслуги при переходе от одной системы к другой.

Принятый законопроект - инициатива депутата-единоросса Владимира Смоленского. Предлагается продлить срок выбора УК на год. Обсуждался и еще один законодательный вариант, предложенный Самар­ской областной Думой. Регионы уверены, что на формирование жилуправления необходимо еще минимум три года. Специалисты по жилищной сфере убеждены, что Госдумой будет принят некий компромиссный вариант, который учтет оба пожелания по срокам. И время выбора УК продлится «больше, чем на год».

Как пояснила «АН» независимый депутат Галина Хованская, на рынке жилья мало институтов по управлению коммунальным хозяйством. И депутаты, понимая неготовность граждан к выбору, решили дать им время на раздумья. Она также утверждает, что время нужно вовсе не для преодоления гражданской несознательности. По ее мнению, к переменам не готовы прежде всего сами чиновники. По ее словам, властям попросту нечего передавать новым управленцам:

- Большинство земельных участков в российских городах не оформлены в собственность. А большая часть жилищного фонда нуждается в ремонте.

Да и кто должен выбирать УК, пока тоже неясно. Товариществ собственников жилья (ТСЖ) организованно ничтожно мало. К тому же сопротивление муниципальных чиновников на местах - очевидно. И преодолеть его предстоит ценой невероятных усилий.