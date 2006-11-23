Немцев позвали в страховой бизнес

Центральным событием стало выступление обер-бургомистра Франкфурта Петры Рот и ее московского коллеги Юрия Лужкова.

- У Франкфурта с Москвой хорошие экономические и культурные связи, - говорила Петра Рот. - Сейчас мы хотим помочь аэропорту Внуково наладить регулярное авиасообщение с нашим городом. Планируем наладить более тесную работу франкфуртской и московской бирж, участие немецких банков в банках Москвы.

Мэр Москвы Юрий Лужков со своей стороны тоже был щедр обещаниями: «Ни одна из немецких фирм, работавших с правительством Москвы, не потеряла своих денег, а добилась прибыли. У нас высокая покупательская способность населения, в чем уже убедились такие компании, как Metro и Obi. Сейчас мы предлагаем вкладывать день­ги в практически неосвоенный страховой бизнес».

Однако это была лишь верхняя часть айсберга. Буквально за несколько дней до форума во франкфуртском «Отеле Кеннеди» собрались банкиры и руководители крупных немецких фирм, чтобы поговорить тет-а-тет о перспективах работы в России. Разговор шел предметный - как не попасть в зависимость к коррупционерам, как защитить торговую марку, в каких сферах достигается наибольшая прибыль.

- Хотя Россия уже не дикая страна, но здесь до сих пор ненадежен закон и властвует коррупция, - предупреждал адвокат юридической конторы «Beiten Burkhardt» Райнер Ведде. - Однако я советую ни в коем случае не идти на сделку с коррупционерами. Так вы попадаете в зависимость.

По всей видимости, это не сильно испугало немецких бизнесменов. «Россия представляет сейчас безграничные возможности, - говорит Гаральд Билер, партнер Russicon-Gruppe. - Во многих отраслях практически нет конкуренции со стороны местных и зарубежных производителей, и нужно наделать очень много ошибок, чтобы не добиться успеха». Но чтобы не оступиться, надо найти надежного партнера по бизнесу. «Упаси вас Бог посылать в Россию директором молодого неопытного менеджера», - добавляет Геральд Билер.

Примечательно, что немцев интересуют отнюдь не нефть и газ. Они готовы открывать производства в других отраслях. Так, одна из фирм намерена наладить выпуск каминов, где пламя идет вверх и вниз, из-за чего от дров получается в два раза больше тепла. Другой пример - кофейный завод, где аромат кофе достигается за счет применения старинных методов обработки. Предприятия готовы идти на риск ради получения прибылей. «Мне страшно ехать в Россию, - рассказывает один из бизнесменов. - По телевизору я слышу об убийствах банкиров, крупных чиновников. Но все равно поеду, иначе опоздаю».