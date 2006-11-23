Из Германии в Москву можно слетать за 45 евро

В Европе уже давно работают авиакомпании, которые продают чрезвычайно дешевые билеты на свои рейсы. Сервис у таких авиадискаунтеров минимальный. В полете не кормят, не дают напитков, а билеты надо приобретать за несколько месяцев до вылета, и перелет, скажем, из Берлина в Рим обойдется в 20-30 евро.

Совсем недавно такие бюджетные полеты стали возможны между Москвой и европейскими городами. Так, компания Germanwings предложила билеты в Москву по 19 евро и плюс страховка с аэропортовскими сборами 26 евро. Самое удивительное, что эти же дешевые рейсы, но из России в Германию продаются гораздо дороже. Когда покупаешь билеты (продажа через Интернет) на вылет из аэропорта Внуково в Москве, их стоимость будет 109 евро только в одну сторону. Опять русские бизнесмены накручивают свой «интерес»?