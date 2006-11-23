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Бонусы безопасности

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Бонусы безопасности
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Водители не попадавшие в аварии, смогут ежегодно накапливать пятипроцентную скидку при последующем оформлении страховки. Так, к примеру, 8 лет образцовой езды уменьшат стоимость полиса ОСАГО вполовину. При наличии ДТП его стоимость, напротив, будет повышаться. Причем эти коэффициенты - как повышающий, так и понижающий - страховые компании должны будут учитывать, даже если водитель меняет машину.

Специалисты из ГАИ нововведениями, в общем, довольны. Они констатируют, что правила ОСАГО меняются в соответст­вии с нормами, принятыми в цивилизованных странах.

В частности, сенатор и бывший глава ГАИ РФ В. Федоров убежден, что введение поправок действительно «повлияет на безопасность дорожного движения». Ведь раньше бонусы, набранные при безаварийном стаже, сгорали. А теперь человек, накопивший положительные баллы, «сможет их использовать при покупке новой машины».

- У водителя появляется экономический стимул безопасности. А одним только милицейским кулаком порядка в движении не наведешь.

Оппонирующим Федорову мнением стала позиция страховщиков. Саму систему коэффициентов, «даже если она и заработает», представители страховых кампаний считают далекой от справедливости. Ведь скидка за безаварийную езду в течение года, по их мнению, весьма незначительна. Она не превысит 200-300 рублей на самые дорогие полисы. Введение такого порядка в России преждевременно еще из-за отсутствия единой информационной базы, по которой страховые кампании могли бы обмениваться информацией о водителях. Однако Федоров напомнил, что первый вариант закона об ОСАГО был подготовлен и принят в первом чтении еще в 1991 году Верховным Советом РСФСР.
И «у страховщиков было время, а сегодня есть и финансовые возможности для появления такой базы в России». Создавать ее, по мнению Федорова, лучше опираясь на уже существующую базу ГАИ. В МВД России, как пояснил Федоров, такая система принята еще до деления РФ на федеральные округа.

Помимо прочего, закон предусматривает возможность заключать договор страхования на вождение машины разными людьми. То есть управлять автотранспортом сможет не только владелец, но и его доверенные лица.

Если законопроект минует президентское вето, то он вступит в силу через три месяца. А практическая реализация закона останется за сознательными гражданами. И добросовестными страховщиками.

 

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