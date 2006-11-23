Из нефтянки в энергетику и банки

Определяющим фактором для нашего рынка по-прежнему остаются цены на нефть. Котировки «черного золота» начали падать в конце прошлой недели, достигнув в пятницу самой низкой цены за последние полтора года - 55,15 долл. за баррель. Российский рынок закончил неделю падением, опустившись ниже 1700 пунктов по индексу РТС. В понедельник продажи продолжились, нефтяные бумаги потеряли 2,5-1%. Инвесторы перекладывали средства в бумаги несырьевого сектора - «Ростелеком», Сбербанк и РАО «ЕЭС». В частности, Сбербанк превысил уровень 65 000 рублей за акцию, РАО «ЕЭС» - 24 рубля. Они пользовались высоким спросом, став хорошей альтернативой нефтяному сектору, отмечает управляющий «Инвесткапитала» Елена Гусева. К тому же рынок ожидал результатов совещания главы РАО Анатолия Чубайса с президентом Путиным по вопросам топливно-энергетической политики.

Во вторник на рынок вернулись покупатели, и движение вверх возобновилось. Причиной стала стабилизация неф­тяных цен. Опасения, что котировки могут упасть до 50 долл. за баррель, заставили ОПЕК заявить о новом согласии сократить добычу нефти на 0,5-1,5 млн. баррелей в сутки, объясняют аналитики «Альфа-банка». Нефтяные котировки вернулись в привычный диапазон 58-62 долл. за баррель. Повысились и цены на металлы. Поэтому лидерами роста во вторник стали акции ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпрома» и «Норильского никеля».

Однако нефтяная угроза по-прежнему довлеет над российским рынком. По мнению аналитика «Проспекта» Александра Лобанова, большая часть инвестиций имеет «нефтяное происхождение». Если снижение нефти примет затяжной характер, нехватка свободных денег может заставить часть инвесторов начать выводить средства с фондового рынка. Впрочем, если цены удержатся выше 55 долл. за баррель, то рынок может продолжить рост и даже подняться к историческим максимумам.

Многие участники рынка ожидают начала так называемого рождествен­ского ралли, замечает аналитик «Олмы» Антон Старцев. В «Альфа-банке» сохраняют сдержанно-оптимистичный взгляд, ожидая 5%-ного роста до конца года.