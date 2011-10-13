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Высокие отношения

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Казань ]

Высокие отношения

В конце августа информационные агентства выпустили сухую новость об отставке генерального директора группы компаний «Натур Продукт» Владимира Полякова. Известие о смене менеджера, долгие годы возглавлявшего одну из крупнейших фарма­компаний страны, рынок и общественность восприняли удивительно буднично и спокойно.

Между тем, как удалось выяснить нашему изданию, лаконичные сообщения СМИ являлись не более чем попыткой самого г-­на Полякова сделать «хорошую мину при плохой» игре. В настоящий момент бывшему менеджеру предъявлены серьёзные и, как говорят, небезосновательные претензии со стороны собственников компании. В частности, ряд источников утверждает, что, находясь на посту генерального директора «Натур Продукта», Поляков вывел из компании существенные суммы, которые впоследствии позволили ему создать ряд личных бизнесов. Самым значимым из них является хорошо известная в Приволжье логистическая компания «Смайл», входящая в число лидеров своего рынка в федеральном масштабе.

Эта версия совсем не кажется фантастической, ведь большую часть времени «Натур Продукт» контролировался акционерами через инвестиционный фонд Svarog, созданный инвест­банкиром Олегом Царьковым. А, как известно, инвест­банкиры не только традиционно не сильны в понимании деятельности реальных производственных предприятий, но и вообще предпочитают особо не вмешиваться в работу приобретаемых ими компаний, особенно на растущем рынке. Их цель – «отреставрировать фасад» компании и затем подороже продать. Поэтому изначально Поляков де-­факто оказался у руля многомиллионного бизнеса без всякого присмотра. И вопреки всякой логике в момент кризиса 2008 г. контроль за «Натур Продуктом» со стороны ее тогдашнего управляющего – фонда  Svarog – только ослабился. Инвест­банкиры пытались вытащить деньги из более ликвидных активов, предоставив своим подопечным в фармацевтическом бизнесе полный «карт­бланш». Поляков и его коллеги по достоинству оценили открывшиеся возможности. По неофициальным оценкам, которые приводит издание «Век», в последние годы из компании были выведены более 100 миллионов рублей, и все эти средства вкладывались в личные проекты экс­гендиректора. Самым успешным из них является логистический оператор «Смайл», оборот которого на сегодня превышает 300 млн. долларов.

Учитывая, что большая часть средств, привлеченных Поляковым  в «Смайл», по сути, выведена из «Натур Продукта», высока вероятность попыток обращения исков на логистическую группу, совладельцем которой он является. Поскольку деяния господина Полякова уже попали в поле зрения не только юристов «Натур продукта», но и с их подачи – правоохранительных органов, есть все основания полагать, что рано или поздно применённые Поляковым незаконные схемы получат судебные перспективы. И тогда распутывая цепочку, следователи неизбежно доберутся до его любимого бизнеса – компании «Смайл». Видимо, данные обстоятельства объясняют возникшую напряженность отношений между Поляковым и другими совладельцами «Смайла» и стремление Радика Мустафина и Виктора Пеппи выкупить долю Полякова или отстранить его от участия в жизни компании. Источники, близкие к партнёрам Полякова, объясняют сложившуюся напряжённую ситуацию тем, что Мустафин и Пеппи якобы пребывали в полном неведении относительно истинного происхождения инвестиций, полученных от Полякова. И нынешний поворот  событий, существенно повысивший риски «Смайла», стал причиной серьёзного конфликта в их отношениях. Между тем от официальных комментариев на эту тему представители «Смайла» и ГК «Натур Продукт» отказались. Мы продолжим следить за развитием событий.

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