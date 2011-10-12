Буддисты погнались за добычей

В Бурятии готовят экономическую революцию. За 10 лет депрессивный регион собирается увеличить производство втрое и довести валовый продукт до 550 млрд. руб. в год. Амбициозный план прозвучал 11 октября на московской выставке «Дни экономики и культуры Республики Бурятия».

За пределами Бурятии о республике знают мало. А зря. Для начала, у региона богатая история. Бурятия пережила конницу гуннов и армию Чингисхана. Во времена Российской империи по её территории проходил Великий чайный путь, по которому везли товары из Китая в Европу. При этом за буйные века в крае накопилось небывалое многообразие народов – даже сейчас, при скромном населении республики в 1 млн. человек, в ней живут представители 100 национальностей. Религий в этой местности тоже хоть отбавляй. Одни буряты причисляют себя к шаманистам, другие – к буддистам, третьи – к старообрядцам.

Природа в регионе роскошная, а главное – щедрая. К примеру, в крае более 300 рек, в которых водится омуль. В тайге обитает баргузинский соболь, мех которого считается самым качественным из куньих. Всего же в Бурятии 29 млн. га леса, в котором помимо прочего наросло более 2 млрд. кубометров пригодной для рубки древесины. Наконец, главная достопримечательность региона – Байкал. Именно Бурятии принадлежат пологие берега озера, хорошо подходящие для туризма.

Вдобавок к истории и природным красотам в республике рекордные залежи промышленного сырья. Здесь находится половина российских запасов цинка, четверть – свинца, пятая часть – вольфрама. Плюс – месторождения урана, бериллия, золота, титана. Только на одном Озернинском месторождении можно добывать до 8 млн. т полиметаллических руд в год. Это на 1,5 млн. т в год больше, чем сейчас извлекают из недр по всей России.

Проблема только в том, что Бурятия почти ничего не зарабатывает на собственных богатствах. Регион входит в первую десятку по размерам дотаций из федерального бюджета. При общей казне республики в 35 млрд. руб. в год помощь из центра достигает 12,5 млрд. руб. в год. Зарплаты населения тоже застряли на жалком уровне. В среднем там получают 18 тыс. руб. в месяц – в 2 раза меньше, чем на Камчатке, и в 1,5 раза меньше, чем в Красноярском крае.

Главная причина низких доходов: бурятская промышленность отстала от современности, как тележка рикши – от гоночного автомобиля. «Производительность труда в республике составляет всего 12 тысяч долларов на человека в год, тогда как, для сравнения, в Европе этот показатель превышает 35 тысяч долларов. Чтобы доходы росли, нужны новые технологии и модернизация производства», – признаётся президент Бурятии Вячеслав Наговицын.

Проще говоря, региону позарез нужны новые современные заводы. Надо сказать, в последние годы республиканским властям удалось договориться с несколькими крупными корпорациями, готовыми их построить. Охотнее всего в край вкладывает деньги группа компаний «Метрополь». Холдинг потратил на Бурятию более 200 млн. долл. и планирует увеличить инвестиции минимум до 1,6 млрд. долларов.

В своё время группа заинтересовалась регионом по банальным соображениям. «Метрополь» владел 50% российского производства аккумуляторов, основной составляющей которых является свинец. В 2003 г. произошёл резкий скачок цен на этот металл. Стали искать сырьё – оказалось, в Бурятии как раз проходят аукционы на Озёрное и Холоднинское полиметаллические месторождения», – вспоминает директор Дирекции международных, региональных и общественных связей ИФК «Метрополь» Баир Цыренов.

Но в конце 2000 г., как только холдинг всерьёз начал работать в республике, оказалось: бизнес выгоднее вести, если заботиться о развитии всего региона. К примеру, обеспечить в нём должное качество авиаперевозок. Для этого в нынешнем году компания выкупила аэропорт «Байкал», расположенный в Улан-Удэ. В планах «Метрополя» – превратить заштатный региональный аэродром в крупный транспортный центр с рейсами в Токио и Бангкок. Возможности для этого есть. Дело в том, что в Улан-Удэ уникальный климат – более 300 солнечных дней в году, практически не бывает гроз. Столь райских условий для пилотов нет ни в Чите, ни в туманном Иркутске.

Ещё один проект «Метрополя» – туристический. Холдинг вкладывается в строительство курорта Турка на берегу Байкала. При этом компания не забывает об основном бизнесе – добыче и переработке металлов. В этом году «Метрополь» достроил горнодобывающее предприятие мощностью 1 млн. т руды в год на Озёрном месторождении. На очереди – разработка Назаровского золото-цинкового месторождения и строительство горно-металлургического комбината на Ермаковском бериллиевом месторождении.

Как выясняется, добыча ископаемых не всегда мешает туризму. Нужно только на совесть позаботиться об экологической безопасности. «По-моему, в «Метрополе» понимают важность природоохранных проблем. Приведу пример. Обычно когда на месторождении строят вахтовый поселок, сперва завозят вагончики под жильё. А «Метрополь» на Озёрное первым грузом доставил оборудование для очистных сооружений. Я спрашиваю: мужики, зачем? Они же ещё год не понадобятся. Отвечают – нет, настаиваем», – доволен министр природных ресурсов Бурятии Баир Ангаев.

Конечно, планы по утроению производства в республике за 10 лет выглядят несбыточными. Но с такими энергичными инвесторами – по крайней мере шанс выбиться из дотационных регионов в доноры у Бурятии есть.