Будет ли спекулятивная атака на Китай?

Естественно, что ещё нет определенности. В ситуации в Европе пока так и нет какой-то определённости. Но, руководствуясь логикой, можно предположить, что европейские бюрократы хотя бы ради инстинкта самосохранения примут внятное решение о начале рекапитализации своих банков и предоставления гарантий по банковским активам.

Рано или поздно, но эта европейская трагикомедия должна завершиться. И острая фаза долгового кризиса останется позади. Теперь остаётся гадать, начнётся ли новая игра на понижение стоимости активов и какова будет «идейная база» для такой спекуляции. И здесь я снова вынужден обратить внимание на китайскую историю, которая может сулить этой операции «большой успех». Слишком активно в последние дни раскручивается тема Китая в западных деловых изданиях. Причём способ подачи информации о ситуации в Китае должен расположить публику к мыслям о неизбежном обвале его рынка жилья с последующим экономическим крахом.

Уязвимое место у китайских властей – это так называемый офшорный рынок, в основном – Гонконг, где торгуются акции китайских компаний и рассчитывается стоимость долговых бумаг КНР. Как только стали проявляться новые признаки спада на рынке коммерческой недвижимости в стране, крупные западные фонды стали продавать китайские активы, что привело к снижению цен на акции и долговые бумаги. Одновременно стали расти объёмы торгов и стоимость страховых рисков на китайские долги. Аргументом в пользу роста рисков на Китай стали показатели падения продаж на рынке недвижимости, спекуляции на тему недостоверности отчётности китайских компаний и скептицизм в отношении официальной экономической статистики.

Таким образом, «идейная база» для игры против Китая действительно существует. Сам факт активизации новостных потоков по этой теме подтверждает возможность спекулятивной атаки на китайские финансовые активы. Другой вопрос, будет ли перспективной игра против Китая? Сторонники идеи «тяжёлой посадки» китайской экономики указывают на факт чрезмерных запасов нераспроданного жилья и переизбытка коммерческой недвижимости.

Разговоры на тему пузыря в Китае, идут уже несколько лет. В своё время была очень популярной тема краха жилищного рынка в Шанхае. Там, в пригородном районе Пудунг, построили несколько кварталов коммерческого жилья, хотя большой концентрации населения в том районе не было, а спрос был очень низкий. Однако не прошло и года, как вся недвижимость была раскуплена, и даже сформировался дефицит предложения.

Процесс урбанизации в Китае поддерживает высокий спрос на недвижимость, и этот фактор необходимо учитывать. В начале текущей недели руководители некоторых китайских провинций попытались снять ограничения на рынке жилья. Однако власти быстро отменили собственное решение под давлением Госсовета КНР. Как видно, там не совсем поняли – чтобы противостоять атаке, необходимо проявить максимум маневренности и не дать спекулянтам выиграть этот бой. К сожалению, официальный Пекин продолжает упорствовать и не желает смягчать свою позицию.