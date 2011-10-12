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Ледниковый период культуры

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН, Павел ХИЦКИЙ ]

Ледниковый период культуры

Министерство культуры перешло к практике слияний и поглощений. Обычно этим занимаются, когда денег через край. Но тут наоборот – Минкульту опять уменьшили финансирование. На безрыбье началось сокращение числа музеев, театров, оркестров, библиотек, концертных залов и т.д. Разумеется, прямо объявить об этом нельзя. Чтобы скрыть правду, происходящее официально окрестили «укрупнением».

Культурный посол

Министерство культуры пора наградить за выдающуюся скромность. Обычно ведомства стараются расширить свои права и границы. Минкульт не таков. Наоборот – ужимается как может. Кажется, его даже сильно подгонять сверху не надо, сам режет себя по живому.

Особенно сговорчивым ведомство стало в последние четыре года – с приходом нового руководителя. Видимо, это профессиональное. Два предыдущих начальника по профессии были: театроведом (М. Швыдкой) и музыковедом (А. Соколов). Но в 2008 г. неизвестно, за какие грехи, на пост министра культуры угодил кадровый дипломат А. Авдеев. Зная ситуацию, многие шарахались от этого кресла, как от падающего рояля. А ему не повезло. Вроде бы ровно сорок лет, с 1968 по 2008 г., г-н Авдеев делал карьеру в Министерстве иностранных дел. Дослужился до посла в Люксембурге, затем в Болгарии, потом – во Франции. Получил высокий ранг чрезвычайного-полномочного. И вдруг его в спешке передвинули в учреждение, имеющее негласный титул самой нелюбимой падчерицы федерального бюджета.

Звание заслуженное. Даже в светлые времена правительство экономило на культуре от души. По этой статье выделяют от силы 0,5–0,7% общих расходов бюджета. Почти на грани погрешности, сдует – и не заметишь. Тогда как в мире нормой финансирования культуры считается 2–3%. Денег дают не просто впритык, а всё меньше и меньше. Например, на следующий год финансирование Минкульта в очередной раз урезали – теперь до 73,7 млрд. рублей. Одновременно РФ только что, не моргнув глазом, выдала заёмы Кипру – на 100 млрд. руб., Венесуэле – на 120 млрд. рублей. Для сравнения: содержание Управления делами президента обходится дороже, чем Минкульта. Другой пример: стоимость каждого французского вертолётоносца «Мистраль», так сильно заинтересовавшего Минобороны, – от трети до половины годовых расходов РФ на культуру.  

В ответ на всё более громкое щёлканье ножниц Минфина от Министерства культуры раз за разом следовало очередное дипломатичное молчание. Мол, делайте что угодно. Оно и понятно – не хотят опять попасть под раздачу. Опыта тут через край: последние 10 лет государственные деятели увлечены оригинальной культурной игрой. Министерство культуры служит чем-то вроде любимой груши для битья. Его то и дело реорганизовывают, переименовывают, разукрупняют, с мясом отрывают департаменты. В общем, всласть потрошат почём зря. В процессе перетрясок полномочия ведомства ощипали почти догола.

В результате работа Минкульта свелась к бесконечным доработкам поправок к изменениям в законы. Правда, ещё стерегут архивы от историков и стригут купоны за прокатные удостоверения, которые должен получать каждый новый фильм и даже рекламный видеоролик. Также через министерство проходят 5–7 млрд. руб. ежегодных госдотаций на поддержку кино. Можно спорить, полезна или вредна эта поддержка для отечественного кинематографа (в том виде, какой есть). Из вразумительных занятий у Минкульта осталась организация театральных, музыкальных и т.д. фестивалей. Но на них тратят скромные средства. Кроме того, пользу приносит реставрация исторических памятников. Правда, в 2012 г. и реставрационный бюджет урежут на 55%.

Финансирование сложили пополам, в ответ, как обычно, – дипломатично сохраняют хладнокровие. Вообще, процесс системного усекновения трат на культуру начался не вчера. Федеральный бюджет очень давно спихнул почти все культучреждения на плечи регионов. В итоге, в РФ осталось только 87 федеральных музеев, 24 театра и 9 (!) библиотек. Остальное хозяйство – головная боль и расходы областей, а то и муниципалитетов. Но даже с нынешним, изрядно поредевшим федеральным культурным наследием министерство, видимо, уже не справляется.

Групповая терапия

Вот почему начались укрупнения. Например, зачем России 15 киностудий? В Минкульте постановили – достаточно шести. Пусть останутся «Мосфильм», «Ленфильм», Студия им. Горького и пр. Остальные девять студий росчерком пера превратятся в их филиалы. Что будет дальше – ясно. Такое уже было, когда сливали государственные киноархивы. 10 лет назад 15 хранилищ фильмов укрупнили до шести. Затем и этого показалось много – фонды согнали в одно госпредприятие «Объединённая государственная киноколлекция».

После чего разразился скандал. Выяснилось, структура отлично зарабатывает на прокатных правах – до 180 млн. руб. в год. Но не делится со студиями и авторами фильмов. Особенно обиделись мультипликаторы – летом они пожаловались премьер-министру. В. Путин назвал фильмовую монополию «рога и копыта» и потребовал её упразднить. На это, кстати, Минкульт возразил – тогда коллекция станет народным достоянием, а это недопустимо.

Кино – самая денежная сфера российской культуры, тут есть за что побороться. Но своя доза укрупнений также досталось актёрам и музыкантам. По ним ударило сильнее – тут функционеры Минкульта окончательно отринули здравый смысл. Например, в Екатеринбурге решили слить Уральскую консерваторию с театральным институтом.

Как это будет выглядеть на практике – загадка. Например, кого поставят рулить этим слитком – музыканта или режиссёра? Известно только, если эксперимент признают удачным, такая же реорганизация ждёт Петербургскую и Саратовскую консерватории. Также в планах укрупнение симфонических коллективов. Могут возникнуть интересные гибриды. Взять хотя бы проект слияния государственного Российского симфонического оркестра под управлением С. Стадлера и частного Российского национального оркестра М. Плетнёва.

Минкульт задал мотив, региональные чиновники подхватили песню. У них есть побочный интерес. Дело в том, что в 2008 г. изменился закон о местном самоуправлении. Большинство не самых крупных культучреждений окончательно перешли на уровень мэрий. Тут у губернаторов засвербило – как же земли и здания? Для них укрупнение – способ удержать контроль над недвижимостью.

Вот и началось. Больше всего досталось центрам творчества, их сливали не задумываясь. В Петрозаводске объединили драматический театр с музыкальным. Видимо, чтобы пелось веселее, к ним присоединят ещё и Карельский симфонический оркестр. Конечно, взялись за музеи. Апофеоз маразма: усадьбу Боблово, где жил Дмитрий Менделеев, передают в ведение Литературного музея-заповедника Александра Блока. Единственный аргумент чиновников: Блок и Менделеев – родственники.

Застройный период

Слияния и поглощения набирают обороты. Зависимость очевидна: чем меньше средств, тем сильнее страсть к укрупнению. Бедность культурных учреждений – ещё полбеды. Хуже, что в некоторых из них дела прогнили на корню. Началось, как водится, с мелких грехов.

Например, некоторые музеи, по сути, переквалифицировались в банкетные залы и площадки для корпоративных гуляний. Тут вне конкуренции музей фарфора – государственная «Усадьба Кусково XVIII века». Как показала проверка Счётной палаты, музей охотно принимал вечеринки «Норникеля», провёл бурное празднование Дня независимости США с участием 9 тыс. человек, в выставочных помещениях шли нелегальные съёмки. Администрация усадьбы присвоила деньги, заодно скрыла хищения экспонатов.

Дальше – больше. Число финансовых скандалов, разразившихся за последние несколько лет в различных государственных киностудиях, музеях, консерваториях и т.д., не поддаётся учёту. В нынешнем году процесс достиг точки кипения. Теперь торговля культурным достоянием идёт под лозунгом – «ничего святого». Например, летом 2011 г. в Тульской области приступили к массовой застройке территории мемориального и природного музея-усадьбы «Ясная Поляна». Коммерческая недвижимость украсила имение Льва Толстого при полном одобрении местных властей. Мало того. Когда история получила огласку, санкционировавшая строительство администрация Щёкинского района сослалась на полное одобрение управления по охране культурного наследия и департамента культуры Тульской области.

Наверное, искренне не понимали, что за беда – застроить «Ясную Поляну»? Та же логика двигала людьми, летом 2011 г. санкционировавшими строительство коттеджей на землях Бородинского поля. Площадь застройки скромная – 160 га. Эти работы удалось остановить. Чего не скажешь про состоявшийся в августе 2011 г. аукцион по продаже 20,67 га земли в охранной зоне музея-усадьбы «Архангельское». Из них 0,7 га – непосредственно территория усадьбы. Торги прошли успешно – каждая сотка земли дворцово-паркового ансамбля XVIII в. ушла почти по 400 тыс. рублей.

Что в итоге? Создаётся впечатление: до реальной судьбы театров, музеев и оркестров наверху давно никому нет дела. Очень похоже: в нынешней государственной иерархии культурное ведомство существует для галочки. Всерьёз на него внимания не обращают. Но и прихлопнуть нельзя – перед другими странами будет стыдно.

Зато культуру берут измором. И без того тощее финансирование сворачивают в трубочку, нищета выходит на новый виток. В ответ одни учреждения приторговывают, чем позволяет совесть. Другие в ужасе готовятся встретить новые лютые времена. Минкульт помогает как может. Чтобы совсем не окоченели – сбивает озябших в кучу, уже без всякого разбора.

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