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Великое переселение капиталов

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Григорий Бегларян ]

Великое переселение капиталов

Идёт смена парадигмы развития мировой экономики, когда развитые страны уже не могут придерживаться прежней модели развития. Развивающиеся экономики пока не готовы взять на себя бремя нового «локомотива». Иными словами, суть кризиса в том, что «верхи не могут», а «низы не хотят».

США и Европа исчерпали свой ресурс стабильного экономического роста и столкнулись с массой проблем. В первую очередь они связаны с банковским сектором, который был основой благосостояния последних лет. Теперь приходится перестраиваться. Но эта «перестройка» происходит в условиях жесточайшего прессинга, когда просто нет времени на необходимые реформы.

Ситуация усугубляется тем, что проблемы очень серьёзные. В США это высокий уровень государственного долга, который не был страшен в условиях устойчивого роста экономики. В Европе высокий уровень бюджетного дефицита в некоторых странах валютного союза. Банковская система в этих регионах была «заточена» на модель перманентного роста потребления, а когда произошёл слом этой модели, начались проблемы.

В результате американским и европейским банкам пришлось срочно укреплять свои балансы. Но реальный спад в экономике происходил столь стремительно, что банки просто не успевали за этим процессом. Произошло кредитное сжатие, и, чтобы не допустить экономического коллапса, государство стало активно наращивать денежную массу, возмещая сжатие массы кредитной. В Америке этот процесс уже прошёл половину пути, в Европе только начинается.

Поэтому банки вынуждены постоянно наращивать капитал. Это приведет к ещё большему падению их активности с точки зрения кредитования, а самое главное – начнёт постепенно повышаться стоимость потребительского кредита. Процессы, которые начались в Европе, опасны тем, что местным банкам придётся очень туго. Доступ к рынку капитала в США будет закрыт надолго, а азиатские капиталы ещё не готовы предоставить ликвидность Европе, пока там не «купируют» долговой кризис.

Самое важное – на фоне экономической стагнации в развитых странах скопились избыточные резервы инвестиционного капитала, который не может найти применение. Именно поэтому столь масштабные денежные потоки пошли в Азию, Латинскую Америку и Россию. Однако финансовые рынки в этих регионах не очень ликвидные по сравнению с развитыми экономиками. «Ломка англосаксонской» системы периодически даёт о себе знать (то, что мы видим сейчас на примере Европы), начинается хаотичный вывод спекулятивного капитала. Это дестабилизирует валютные рынки развивающихся стран.

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