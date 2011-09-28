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Нашей экономике нужно вернуть суверенитет

Иначе страна может погрузиться в хаос

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Нашей экономике нужно вернуть суверенитет

В середине сентября в Центре международной торговли на Красной Пресне у известного миллиардера М. Прохорова «группа товарищей» отобрала целую партию. Однако «АН» заинтересовало другое, проводимое в это же время буквально по соседству, мероприятие. Несколько известных экономистов, аналитиков и экспертов собрались вместе в офисе общественной организации «Деловая Россия». Цель – помочь российской экономике избежать возможного краха.

Важнейший вопрос, поднятый во время дискуссии, – устойчивость и самостоятельность нашей экономической системы. Как считает эксперт «Деловой России» Дмитрий Голубовский, в стране сейчас нет национального капитала. Для подтверждения этого тезиса он приводит красноречивые цифры. 100% синдицированных кредитов российским корпорациям выдают иностранные банки. 70% участников нашего фондового рынка – нерезиденты страны. Зарубежный капитал контролирует уже 28% банковской системы России.

По мнению эксперта, правительство, привлекая западные инвестиции, решает только одну техническую задачу. «Под приток валюты Центробанк печатает рубли. Потом они собираются в виде налогов и раздаются бюджетникам. Получается, что нашу бюджетную политику финансирует иностранный капитал. Можно ли в этом случае говорить о независимой политике? Нет. Это некая оболочка суверенитета, подкрепленная атомной бомбой. Госрасходы зависят от притока западного капитала и цен на сырье. Как только нефть падает – правительство хватается за голову. Оно уже не может платить зарплату врачам, учителям и военным», – констатирует Д. Голубовский.

Из-за этого в стране не происходит реального развития. Получается, что деньги нам ссужают только для поддержания минимального порядка. Западу хаос в ядерной державе не нужен. А что произойдет, если в Лондоне и Вашингтоне решат – поддерживать порядок в России отпала необходимость? Всем понятно, что прекращение поступления долларов приведет к краху рубля и всей российской экономики.

Этот вывод подтверждает и известный экономист Игорь Лавровский: «Американцы откровенно признаются: «Вы думаете, мы приходим установить новый порядок? Нет – мы приходим, чтобы разрушить неудовлетворяющий нас старый». Запад вовсе не имеет намерений нам помогать, во что многие все еще верят. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Помощи ждать неоткуда

В случае нового витка кризиса надеяться на помощь наших банков не приходится. В такой ситуации они помочь не могут – кишка тонка. Западные же банкиры сами будут находиться в плачевном состоянии. К тому же они хорошо помнят, как в России их обманули в 1998 году – «кинули» примерно на 70 млрд. долларов. А это очень злопамятные люди. Их корни уходят в Британскую империю, банкирские династии Туманного Альбиона уже 300 лет ворочают деньгами. Да и предложить за помощь нам уже нечего.

Нынешняя финансовая система возникла в результате развала СССР. Горбачёв искренне не понимал, как выходить из кризиса, – в результате рухнуло все и сразу. В итоге единственное, что можно было сделать в пожарном порядке для сохранения стоимости рубля, – привязать его к доллару. И Россия сделала это так крепко, что отвязаться невозможно».

Решение предоставить доллары (в том числе наличные в огромном количестве) для финансирования денежного оборота России – бывшего противника в холодной войне могло быть принято только на самом верху. Американские законы о торговле с врагом никто не отменял. Для принятия такого, как говорил Горбачёв, «судьбоносного решения» требовались президентские полномочия (президентом США в те годы был Джордж Буш-старший. – Прим. «АН»). Причем очевидно, что не без настойчивых просьб нашего руководства.

Эти договорённости, достигнутые на самом верху, судя по действиям наших финансовых властей, актуальны и по сей день. Такую укорененную систему изменить непросто. Если нынешние российские власти начнут вдруг «нарушать конвенцию» в одностороннем порядке, то другая сторона найдёт, как нас наказать – все козыри у них на руках.

И. Лавровский считает, что некоторые оптимистические моменты в сегодняшней ситуации, которая во многом хуже, чем в начале 90-х, всё-таки есть. Тогда для спасения страны от неминуемого голода были распроданы гигантские, накопленные за много лет, советские стратегические запасы всего и вся. Сейчас Россия находится в положении, когда в случае кризиса и обвала цен на сырьё продать будет нечего. Не подержанные же сотовые телефоны… цена им будет копейка. К тому же в отличие от М. Горбачёва, к нынешней нашей власти на Западе никто не испытывает симпатий. Элементарное чувство самосохранения должно подсказать ей, в конце концов, правильное решение.

Кроме обязательств о привязке рубля к доллару и поддержании твёрдого курса Запад постоянно настаивает и на доведении внутренних цен на энергоносители до мировых. Все это в совокупности приводит к ценовым перекосам, которые губят экономику. Хороший пример такой политики привел эксперт Академии геополитических проблем Гиви Кипиани.

«Возьмём авиастроение. За последнее десятилетие самолётов как продавалось пять-восемь штук в год, так и продается. Причина – в цене авиакеросина. Для примера берём авиабилет во Франции. Эта страна импортирует 99% нефтепродуктов. Тем не менее во французском авиабилете доля цены керосина составляет 20%. Другие издержки – еще 30%. Получается, что у французских авиакомпаний остается 50%, которые можно пустить на покупку новых самолётов. У нас до недавнего времени в зависимости от размера компании доля керосина в цене билета составляла от 50 до 70%. Добавьте другие расходы, и у вас на покупку новых самолётов ничего не останется.

Поэтому что делают наши несчастные перевозчики? Они идут на мировой рынок, где им предлагают подержанные боинги бесплатно. Их стоимость можно выплачивать небольшими частями, по ходу эксплуатации. Всё это приводит к тому, что уже 20 лет никто не покупает наши самолеты. Поэтому стоят ульяновский и воронежский заводы, которые раньше продавали 50, а теперь 2, от силы 5 самолётов. Из-за этого они не могут добиться рентабельности, начинают всё зарезать. В том числе конструкторские бюро. Рушится наука, расходятся специалисты, ветшают здания… и так до полного краха».

По мнению Г. Кипиани, в результате проводимой политики в стране сложилась удивительная ситуация, когда нерентабельными оказываются все перерабатывающие отрасли. «Научный руководитель экономической экспертной группы при правительстве России Евсей Гурвич договорился до того, что нерентабельна даже нефтепереработка и стране выгоднее продавать сырую нефть. А переработку с точки зрения экономики надо бы зарезать. Почему же нам перерабатывать нефть невыгодно, а государства-импортёры перерабатывают её с выгодой?» – очень эмоционально спрашивает эксперт.

Похоже, элементарными экономическими вопросами вроде рентабельности в руководстве страны никто не занимается. Наша экономика держится исключительно на сырьевой ренте, которая тоже часто пропадает зря. О том, как это происходило в последние десятилетия, достаточно образно рассказал Д. Голубовский.

«Когда цены на нефть растут, правительство фиксирует курс рубля и копит резервы. Бизнес в это время занимает деньги на Западе – российский центр кредитования находится в Лондоне. Поэтому вместе с ростом резервов растет и корпоративный долг. Сейчас он практически повторяет размер резервов – примерно полтриллиона долларов.

Когда же цены на нефть начинают падать, вдруг обнаруживается, что наши олигархи, занявшие миллиарды баксов, отдать их не могут. Поэтому они бегут в правительство, которое и выдает им кредиты из резервов. Валюта не идет на поддержание курса рубля. Так мы получаем «плавную девальвацию», чуть не утопившую многие наши компании в 2008 году».

Причем, по мнению, Д. Голубовского, процесс роста долгов олигархов правительством не контролируется. В этом случае говорить об управлении экономикой не приходится: «В какой-нибудь нашей корпорации сидит 25-летний менеджер, который видит, что в Лондоне упали ставки по кредитам и там можно занять миллиард на три месяца под 0,1%. Он и занимает.

В это же время в Центробанке, такой же «специалист» видит, что у нас выросли кредиты, взятые на Западе. Поэтому, чтобы нейтрализовать риск их невозврата, он увеличивает валютные резервы страны и покупает доллары и евро, которые назанимал паренёк. Причем друг с другом они даже незнакомы». В результате в тот момент, когда американская и европейская валюты падают относительно золота, наш ЦБ каждую неделю покупает её по 5 миллиардов. Тем самым он ослабляет рубль относительно слабеющих долларов и евро. Что и говорить – операция поразительная.

Что же делать? Менять финансовую политику. Ослабить привязку к доллару. Начать выпускать долгосрочные государственные обязательства под инфраструктурные проекты. Именно над этим сейчас и начала работать группа экспертов. Мы будем внимательно следить за их «мозговым штурмом».

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