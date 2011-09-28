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Молочные реки утекают на запад

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Иван КОВАЛЕВ ]

Молочные реки утекают на запад

В стране снижается производство молока. Падение не остановить, пока чиновники не наладят справедливую систему субсидий.

В последние годы страна бьет рекорды по свинине и мясу птицы, но поголовье коров по-прежнему сокращается. В 2010 г. оно впервые в послевоенной истории рухнуло ниже 20 млн. особей. Причем только 8,8 млн. из этого стада – коровы продуктивного возраста. Остальные головы – быки и телята.

Если так, неудивительно, что производство молока тоже падает. С 1990 г. оно рухнуло в 1,7 раза и продолжает снижаться. Если в прошлом году аграрии надоили 31,8 млн. т, то в 2012 г., по прогнозам Минэкономразвития, молочная река обмелеет до 31,1 млн. тонн. При этом к 2014 г. импорт молока вырастет до 9,4 млн. т – иными словами, четверть этой продукции в стране окажется иностранной.

Аграрии, разводящие коров, в один голос жалуются на недостаточную господдержку. Это по меньшей мере странно, если учесть, что правительство из года в год щедро выделяет деньги на молочную отрасль. В этом году на нее потратят 27,9 млрд. казенных рублей – не меньше, чем на птицеводство и свиноводство. Из них 18,5 млрд. руб. пойдут на компенсацию процентов по кредитам, остальные средства – на селекцию и увеличение элитного племенного стада.

Вдобавок к федеральным деньгам молочники получают немалые региональные субсидии. К примеру, Самарская область доплачивает аграриям 3 руб. за каждый килограмм молока. Псковская – выделяет 180 млн. руб. в год хозяйствам, увеличившим производство этого продукта. На Орловщине фермерам платят по 5 тыс. руб. за каждую голову прироста коровьего стада.

Кто же получает госсредства, если они со скрипом доходят до рядовых крестьян? На деле львиная доля субсидий достается крупным агрохолдингам, часто – приближенным к Минсельхозу. За примерами долго ходить не надо. Взять группу компаний «Русские фермы». Это активно развивающаяся корпорация с подразделениями в Липецке, Белгороде, на Ставрополье.

Во главе бизнеса стоит человек по имени Андрей Даниленко. Ему есть чем похвастаться. Даниленко – звезда российской молочной отрасли. Красивый, улыбчивый, словоохотливый. Человек с необычной биографией. Родился в США, в семье старых русских эмигрантов. В начале 1990-х начал свое дело в России и за 20 лет стал известным предпринимателем. Успехов – множество: в молочной отрасли, овощеводстве, производстве сельхозоборудования.

Нетрудно догадаться, бизнес г‑на Даниленко щедро спонсируется из казны – через разного рода налоговые льготы, дотации, субсидии. Президент «Русских ферм» этого не скрывает. «У меня бы не получилось (стать настолько успешным предпринимателем. – Прим. «АН»), если бы не государственная программа по поддержке сельского хозяйства, начатая в 2005 году. Я сделал колоссальный рывок», – честно признался бизнесмен 20 сентября на X Международном инвестиционном форуме в Сочи.

Правда, рассказывая на форуме о деловых успехах, г-н Даниленко забыл упомянуть о другой стороне своей жизни. Помимо прочего он –председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По совместительству – председатель Общественного совета при Минсельхозе и активный участник переговоров по созданию Агропромышленной группы Таможенного союза. Иными словами, президент «Русских ферм» – лицо, приближенное к правительственным чиновникам.

Для столь высокопоставленного человека кредиты и дотации всегда найдутся. Более того, в Минсельхозе весьма охотно прислушиваются к предложениям Даниленко по развитию молочной отрасли. Недавний пример – разработанные «Союзмолоком» весной изменения в систему субсидий. По подсчетам союза, если нововведения примут, они обойдутся казне в лишние 6 млрд. руб. в год. При этом часть новшеств вызывает откровенное недоумение.

Достаточно сказать, что организация предлагает в осенне-зимний период дотировать всех производителей товарного молока высокого качества. В результате чего бюджетные деньги получат, к примеру, чрезвычайно бедные транснациональные корпорации – французская «Данон» и американская «Пепси Ко». Первая претендует на господдержку, потому что в 2010 г. приобрела контрольный пакет в российском холдинге «Юнимилк», вторая – поскольку в 2011 г. купила отечественную группу «Вимм-Биль-Данн».

Вырисовывается странная картина. Вместо того чтобы активнее поддерживать отечественного производителя, Минсельхоз, готов, получается, прислушиваться к урожденному гражданину США и лить воду на мельницу иностранных концернов. И это в ситуации, когда импорт молочных продуктов в страну растет. Излишне упоминать, что подобная политика не вяжется с Программой продовольственной безопасности.

Но дело не только в безопасности. От недальновидности отвечающих за молочную отрасль чиновников страдают рядовые потребители. В последние годы российское молоко – одно из самых дорогих в мире. Отпускная цена на него держится на уровне 15 руб. за литр. Тогда как в Евросоюзе она составляет около 13 руб. (30 евроцентов), а в США молоко первого класса обходится в 11 руб. (35 центов) за литр. Населению и дальше придется покупать молоко втридорога – до тех пор пока в отрасли не наладится справедливое распределение субсидий.

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