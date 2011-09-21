Чужое мясо к своему телу не приклеишь

Очень мудрая китайская поговорка. Китайские госбанки стали закрывать торговые лимиты и ограничивать межбанковские операции со своими европейскими контрагентами. Крупнейшие китайские банки, в числе которых упоминается Bank of China, полностью остановили операции по торговле валютными свопами и форвардными контрактами с несколькими французскими банками, а также с банком UBS.

Также полностью остановлены операции по торговле процентными свопами в юанях. Таким образом, для банков Франции фактически ограничен доступ на межбанковский рынок в Гонконге.

Учтем, что китайский фактор играл весьма важную роль в поддержке европейского долгового рынка и влиял на курс евро. Так что разговоры о потере такой поддержки могут спровоцировать новую фазу банковского кризиса в Европе со всеми вытекающими последствиями.

Уместно напомнить, что пару недель назад в Рим приезжала делегация Китая. Переговоры шли вовсе не об инвестициях китайцев в долговые бумаги Италии, а по поводу открытия для китайских компаний доступа на европейский рынок с точки зрения прямых инвестиций. Китайская сторона выражала желание покупать крупные пакеты акций европейских компаний, участвовать в приобретении предприятий, которые выставлены на продажу в ходе приватизации в некоторых странах Южной Европы.

Судя по всему, китайцы получили отказ. В итоге, европейские чиновники получили адекватный ответ. Одновременно с информацией о закрытии лимитов для европейских банков в Гонконге появились комментарии, которые косвенно подтверждают версию о том, что китайцы попытаются использовать обострение ситуации в Европе в свою пользу. Печатный орган Компартии КНР газета People’s Daily, ссылаясь на источники в Госсовете страны, сообщила о том, что в сложившейся в Европе ситуации Китай будет увеличивать инвестиции в американские долговые бумаги, так как доллар выглядит сейчас безопаснее, чем евро. (Правда, по поводу доллара, было отмечено, что безопасность валюты США конечно же относительная.)

Затем уже информационное агентство Синьхуа процитировало слова неназванного чиновника о том, что Европа и США должны отказаться от фактического протекционизма и открыть свои рынки для инвестиций китайских компаний.

Совершенно очевидно, что Китай пытается воспользоваться цейтнотом, в котором оказались европейские чиновники, чтобы вынудить Европу признать Китай рыночной экономикой и таким образом получить доступ на европейский рынок. Игра вполне может стоить свеч. Долговой кризис в Европе распространяется с невероятной скоростью. Очень скоро уже не только банки Франции окажутся отрезаны от открытого рынка капитала, но также и немецкие банковские структуры.