ЖЭК-потрошитель

19 сентября Министерство экономического развития заглянуло в бездонную пропасть, где крутятся триллионы рублей, которые население тратит на ЖКХ. Внутри обнаружилось немало любопытного. Статистика показала: с 2000-го по 2011 г. квартплата шла вверх резкими скачками, в некоторые годы – на 30–60%. В результате в среднем по РФ за 11 лет коммуналка подорожала в 11,22 раза.

Обороты черной дыры ЖКХ растут, она высасывает все большую часть семейных доходов. Можно завидовать финнам – населению этой страны оплата коммуналки доступнее в 3,3 раза. Для жителей Франции, Швеции, Испании и Великобритании коммунальный оброк – в среднем в 1,5 раза легче, чем для граждан РФ. Еще немного, и не коммунальное хозяйство будет работать на нас, а наоборот.

Новогодняя сказка

В ответ на желание коммунальщиков как можно глубже залезть в народный карман, население перестает платить. В последнее время процесс развивается угрожающими темпами. Достаточно сопоставить две цифры. В ноябре 2010 г. долги населения по ЖКХ достигли 65 млрд. рублей. Спустя три месяца, после очередного витка тарифного подорожания, сумма превысила 300 млрд. рублей. Скачок оказался настолько пугающим, что потом официальных цифр по долгам не публиковали.

Кто-то не платит от возмущения, многим – нечем. В докладе Минэкономразвития говорится: в среднем по РФ население тратит на ЖКХ 10% семейного дохода. Вроде не так много. Но по сравнению с ЕС, где аналогичный показатель укладывается в 3–8%, – это слишком. В США доля расходов на коммунальные услуги колеблется на уровне 5–6%. Включая оплату газа, отопления, воды и электричества. Самое поразительное – процент остается стабильным на протяжении последних 40 лет.

Только сейчас до чиновников стало доходить, насколько дорогой стала российская коммуналка. Особенно если учесть, что даже сенсационные данные Минэконома сильно занижены. Масштабные социологические опросы дают другие цифры. В действительности 40% семей тратят на оплату коммунальных услуг от 20 до 30% доходов. Каждый двадцатый отдает за квартиру до половины заработка.

Может ли быть более наглядное доказательство провала государственной политики в области ЖКХ? Разыгрывая все новые тарифные комбинации, чиновники давно запутались – где нормальная колода, где крапленая. По традиции, каждый год «волхвы» от партии власти преподносят населению новогоднее повышение цен. Вскоре в ответ приходит волна реакции из регионов. Обычно содержание народных высказываний по поводу опять нещадно подорожавшей коммуналки трудно передать печатными словами.

Тут у государственных мужей внезапно наступает прозрение. Они бросаются искать виновных, заваливают запросами прокуратуру, изображая бурную деятельность. Обычно в этот период в Думе и Совете Федерации наперебой раздаются удивительные обещания. Расчет простой – за год все забудется. Скажем, кто сейчас, в сентябре, вспомнит, как зимой 2011 г. Совфед громогласно грозил заморозить тарифы ЖКХ на ближайшие три года? Также обещал ограничить максимально допустимую долю расходов населения на ЖКХ 10% дохода вместо прописанных сейчас в законе 22%.

Ближе к Новому году в речах государственных мужей начинают мелькать другие цифры. Нынешний сезон не исключение. Объявлено: в 2012 г. тарифы ЖКХ вырастут на 11–12%, по газу – на 15%. Как тут не вспомнить июльское заявление вице-премьера В. Козака, заверявшего – повышение не превысит 10%. При этом он божился: «Постараемся сделать все возможное, чтобы цифра была еще ниже».

Карты в рукаве

Сделали все ровно наоборот. Правда, на этот раз правительство решило схитрить. Чтобы было не так заметно, подорожание разобьют на две части. Сначала будет первый – новогодний – раунд роста тарифов, второй назначен на 1 апреля 2012 года.

В рукаве партии власти припасены и другие крапленые козыри. Например, федеральный центр без лишнего шума сворачивает дотации на ЖКХ. Что интересно, особенно сильно на идее резкого сокращения бюджетного финансирования ЖКХ настаивают эксперты, работающие над правительственной «Стратегией-2020». Суть такова. В 2011 г. на дотации выделили 232 млрд. руб., через два года сумму собираются урезать до 62 млрд. рублей. Идею сложно назвать здравой. Потому что деньги предназначены на ремонт жилья: фонд изношен на 60%, недалеко до массовых обрушений. Самый тяжелый случай – аварийные дома, которые надо сносить или восстанавливать немедленно. Таких зданий, по данным Фонда реформирования ЖКХ, в РФ насчитывается 58,7 тыс., в них живут более 1 млн. человек.

Другую карту разыгрывает Минфин. Он не отказался от плана ввести налог на собственников жилья. Брать его будут с рыночной стоимости квартир. По расчетам, сумма будет сопоставима с расходами на коммуналку. По сути, квартплата может удвоиться. Третий трюк – масштабная затея со счетчиками газа, тепла и воды. Комбинация разыгрывается впечатляющая, поскольку приборы законодательно заставят монтировать в каждом доме или квартире. Разумеется – за собственный счет. При этом к каждому счетчику прилагается не только ощутимый ценник, но и плата за обязательное ежегодное обслуживание. По задумке, отказаться от установки прибора будет себе дороже. Сначала речь шла о четырехкратном подъеме тарифов для квартир без индивидуального учета. Теперь чиновники чуть смилостивились и заявляют «всего лишь» о 40%-ном росте.

Так что рост тарифов – не единственный неприятный сюрприз. Конечно, самое обидное – вопиющая абсурдность многих платежей. Похоже, чем больше систему стараются развернуть лицом к жильцам, тем сильнее ее стремление повернуться к ним иным местом.

В последнее время стесняться перестали вконец. Доказательств слишком много. Недавно руководитель контрольного управления президента К. Чуйченко назвал поразительную цифру. Только за 2009–2010 гг. в одном лишь Центральном федеральном округе разнообразные организации ЖКХ украли и вывели за границу более 25 млрд. рублей. Второй пример: 20 сентября Генпрокуратура огласила первые результаты проверки жилищно-коммунального хозяйства, которую провели по особому указанию президента Дм. Медведева. Проверив 4 тыс. предприятий – нашли 13 тыс. нарушений. В основном – масштабные обсчеты населения и хищения средств.

Что в итоге? Государство не устает твердить, будто мы платим за жилье слишком мало. Хотя давно очевидно – стоимость многих услуг давно выше мировой. Даже в докладе Минэкономразвития присутствует парадокс. С одной стороны, наглядно показано, что тарифы слишком высокие. С другой, заявлено – население оплачивает только 89% реальной стоимости коммуналки. В действительности платежи давно перевалили не только за 100%, а за все 200%. Но чиновники упорно держатся за старый миф про неполную оплату коммуналки. Потому что не желают приводить в чувство давно перешедшие грань разумного тарифы. Видимо, сломать воровскую систему им не под силу. Если так – есть второй вариант. Тот, что принят во всем цивилизованном мире. Это жилищные субсидии. Учитывая непосильный для многих размер платежей, в РФ такую помощь должна получать примерно треть населения.