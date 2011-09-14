Минтайное стало явным

Пока на берегу крестьяне радуются урожайному году, в море рыбаки завершают осеннюю путину. Нынешний сезон не из тех, что радуют особо бурными подходами рыбы к берегам. Но все же на водных пашнях РФ тоже отмечен рост. Как обычно, отрасль тянет вперед главный маршевый двигатель российской рыбной промышленности – индустрия добычи минтая. Эта силовая установка работает почти незаметно, но очень мощно. Пора провести осмотр ее состояния.

Глубинная бомба

Для жителей Дальнего Востока минтай – не просто один из многих видов рыб. Этот невзрачный обитатель тихоокеанского дна на самом деле – незаметная, но огромная подводная часть всей громадной горы рыболовецкой промышленности РФ. Минтай держит на плаву более 1 тыс. судов. Столько кораблей в РФ специализируются на ловле этой рыбы. Она кормит примерно треть из 1,8 тыс. работающих в России промысловых предприятий.

Минтай – «бомба» рыбного рынка, потому что на него приходится самая большая доля улова. Его добывают столько же, сколько сельди, трески и лососевых, вместе взятых. Вот данные Росстата. С января по сентябрь 2011 г. общая добыча в пяти основных рыбопромысловых бассейнах РФ достигла 2,275 млн. тонн. В самом изобильном дарами моря – Дальневосточном бассейне – рыбаки привезли на берег 1,562 млн. тонн. При этом минтай обеспечил 1,109 млн. тонн. Это две трети камчатского и сахалинского улова. В пересчете на каждого жителя РФ выходит по семь с лишним килограммов.

Правда, большинство жителей на столах этой рыбы не видят, да часто и видеть не хотят. Если бы, подобно рейтингу знаменитостей, существовал рейтинг рыб, минтай пришлось бы признать самым недооцененным в РФ даром моря. Не в смысле стоимости в магазинах – тут все давно с громадным перебором. Но в плане предвзятого отношения. У большинства хозяек эта рыба не в почете, минтай по привычке считают кормежкой для кошек. Хотя многие охотно едят крабовые палочки, не зная, что минтай – их основной ингредиент.

Немногочисленные российские ценители минтая, знающие, как вкусно можно приготовить эту полезную рыбу, страдают от алчности торговцев. При изучении магазинных отделов морепродуктов у многих глаза становятся огромными и круглыми, как у обитателей глубин. К осени 2011 г. цена некогда очень доступного филе минтая подобралась к отметке 200 руб. за килограмм. Почти как у некоторых деликатесных рыб, которые везут через полмира, из Чили или Аргентины.

Страшно представить, какова минтайная накрутка. Тут профессионалы рыбного рынка скромно опускают глаза. Говорить о стоимости магазинного минтая без смеха не могут. Как не расхохотаться, зная, что опт, по которому минтай покупают переработчики, – 30–40 руб. за килограмм. Что интересно, после превращения в филе (обычно это происходит не на территории РФ, а в одном из разделочных цехов в знаменитом на весь мир китайском порту Далянь) минтай продают обратно в Россию по той же цене. Порой даже дешевле сырой рыбы. Потому что после даляньской алхимии минтая в продукте остается – хорошо если половина веса.

Корейские колодки

Но больше всего аналитиков озадачивает такой момент. «Мы самая богатая минтаем страна. До 1990 г. СССР обеспечивал 50% мировой добычи, вылавливая 2 из 4 млн. тонн. Сейчас Россия дает 40% мирового улова. Но откровенно говоря, мы воротим от своего минтая нос. Из 1,3 млн. т российского годового улова на внутренний рынок идут только 200 тыс. тонн. Остальное – на экспорт. За рубежом – в Корее, Германии, Франции и Великобритании – наш минтай идет нарасхват», – говорит эксперт рыбного рынка, глава аналитического агентства «Флагман» Василий Поляков.

Вот поучительный пример. Недавно южнокорейское министерство образования поинтересовалось – чем питаются школьники? Исследование показало, самые популярные блюда в школьных буфетах – разнообразные национальные яства на основе российского минтая. Пользуется спросом и наша камбала.

В Южной Корее это никого не удивило. Этой стране не хватает собственного продовольствия, она целенаправленно закупает у нас огромные объемы минтая (более 150 тыс. т в год). Правда, корейцы берут в основном так называемую колодку – самые дешевые тушки с потрохами и головой. На переработке зарабатывают сами. Минтайные соглашения – едва ли не основная тема российско-корейских переговоров на уровне глав государств. Кстати, в ходе недавней встречи с президентом Дм. Медведевым южнокорейский премьер просил не только увеличить поставки, но и выделить квоты на вылов в российских водах.

Большие поклонники минтая – немцы и англичане. Последние восемь лет РФ – основной поставщик этой рыбы для Великобритании. Германия и вовсе крупнейший европейский покупатель наших даров моря. Минтай – главная статья экспорта, поставки в Германию достигают 70 тыс. т в год. Что интересно, европейцы готовы платить за минтай дорого, потому что предпочитают не «колодки», а качественное филе и сурими (сырье для крабовых палочек). Но на весь российский флот – только 18 небольших плавучих заводов, способных выпускать такой товар. Им не потянуть и десятой доли европейского спроса.

Икряная зависимость

Что интересно, теневые рыбные олигархи, которых на Дальнем Востоке хватает, не спешат перевооружать флот. Потому что в минтаевом бизнесе есть статья, гораздо прибыльнее сурими. Это минтаевая икра. В EC и Азии она деликатес. Если сам минтай на мировых рынках дешев, то его икра стоит хороших денег. В лучшие годы цена доходила до 12–16 тыс. долл. за тонну. Это в 10–15 раз дороже рыбы.

На икре добытчики процветали, благо ее выход достигает 4,5% от немалой массы улова. Понятно, чем прибыльнее товар, тем больше вокруг него махинаций. Например, некоторые капитаны указывали в таможенных документах до 12–15% выхода икры. Это – мошенничество. «Они хитрят: вылавливают минтай, берут икру, а рыбу – за борт, что строжайше запрещено. Потом в порту икру надо легализовать. Вот капитаны и начинают врать, будто минтай шел особо икряной, аж 15%-ный», – рассказывает глава Ассоциации рыбопромышленников Камчатки и Сахалина Александр Седов.

Икорная сказка длилась почти два десятилетия. В 2006 г. поставили рекорд, продав за рубеж более 30 тыс. т минтаевой икры на полмиллиарда долларов. Но праздник едва не кончился четыре года назад, когда из-за бешеного перепроизводства мировая цена на икру рухнула почти втрое. Добытчики спохватились, договорившись ограничить выход икры нормой в 4,5% (как было принято в СССР).

Только правило соблюдали далеко не все суда. Поэтому минтайное лобби решило подстраховаться через Минсельхоз. На этом направлении вышел конфуз. Отраслевые лоббисты подбили чиновников изменить Правила рыболовства. Проект приказа долго гулял по кабинетам. Наконец министерство выпустило новые директивы для лова в Дальневосточном бассейне. «Выход икры во время путины действительно ограничили 4,5%. Но не за весь период путины в целом, а посуточно! Технологически это абсолютно невыполнимо!» – объясняет наш источник в рыбной индустрии.

Хотели как лучше, на деле – едва не поставили крест на всей добыче икры минтая, а вместе с ней – на прибыли рыбаков. Второй подобный удар отрасль пережила, когда полгода назад загорелась АЭС «Фукусима». Минтай – мигрирующая рыба, маршруты проходят неподалеку от вод, в которые японцы сливали радиоактивные сбросы. Паника среди приморских рыбопромышленников поднялась нешуточная. Пронесло, рыбу радиация не задела.

Сказка о рыбе

Проблем в отрасли не прибавилось. Но и старые никуда не делись. Для начала – российский минтай мог бы быть гораздо дешевле. Этому нет препятствий, кроме технических. Дело в том, что примерно 70% себестоимости рыбы – расходы судов на топливо. Беда в том, что огромная часть российского промыслового флота выходит в море на древних дизельных двигателях. Подсчитано – на каждую тонну выловленной рыбы с такими движками в среднем тратится 410 кг топлива. Для сравнения: аналогичный показатель для норвежского флота – 200 килограммов. Мало того. Дизель в море – невероятно дорогое топливо. Поэтому конкурирующие зарубежные флоты давно перешли на двигатели, потребляющие топливо ИФО-380. По составу это почти битум и в два раза дешевле солярки.

Вторая проблема – сами суда. Как объясняют эксперты, промысел минтая идет в сложных условиях, часто во льдах. Еще бы – рыба обитает в основном в Охотском и Беринговом морях! Старый флот на грани, нужны корабли особых проектов, созданные по современным стандартам специально для минтайных работ. Но их никто не выпускает. Иностранным флотам такие суда не нужны – у них другие условия. Российские корабелы вроде бы рады стараться. Но пока рыболовы размещают заказы на вервях РФ с большой осторожностью. Говорят – техника порой получается заметно дороже зарубежной, также нередко срываются сроки постройки.

Третье: пора напомнить Росрыболовству про давно данные обещания. Например – развернуть российскую рыбу внутрь страны и сбить наценки на дары моря с привычных торговцам 200–500% до вменяемых 15–20%. Пока ничего такого не видать. Вообще к рыбному ведомству накопилось немало вопросов. Глава Росрыболовства А. Крайний – мастер говорить яркие речи. По поводу рыбы номер один он бросил эффектный, но несколько странный лозунг – «Отбери минтай у кошки». Девиз сомнительный, да и достижения зыбкие.

Якобы народный минтай стоит уже под 200 рублей. Какие кошки – еще чуть-чуть, и его начнут подавать только в дорогих ресторанах. Великого разворота рыбы что-то тоже не видно. Даже мурманские рыбаки, как разгружались со свистом в норвежских портах, так и продолжают. Что говорить про Дальний Восток! Ставший легендарным китайский порт Далянь постоянно наращивает переработку нашего минтая. Там ставят один рекорд за другим – на разделке разгружаемых российскими судами даров моря в Даляне трудятся уже 60 тыс. рабочих.

Каков итог? Рыбаки, как бы их ни увещевали с высоких трибун, год за годом упорно тащат улов в чужие порты. Хотя закупочная цена того же сырого минтая в портах РФ и Китая – одинаковая. В целом рыбная индустрия ни в какую не желает увеличивать глубину переработки внутри страны. Значит, что-то глубоко не так в нашем рыбном королевстве. Конечно, далеко не все подвластно чиновникам. Те же безумные наценки торговли не лечатся благими директивами. Для начала неплохо разобраться, почему на продовольственном рынке совсем не работает конкуренция и десятилетиями процветают такие дикие схемы. Но проще бросать в воздух красивые лозунги. И заставлять платить своих граждан за ловлю удочкой на реках и озерах. Откуда занесло в Россию таких начальников?