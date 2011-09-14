Правительство заглянуло в пустую бутылку

Правительство нагромоздит никому не нужные, зато огромные стеклянные горы. С подачи бутылочных лоббистов принят удивительный техрегламент «О безопасности упаковки». Он запретил вторичную переработку стеклянных бутылок. Это оригинальный шаг. В мире доля перерабатываемой тары постоянно растет. Кое-где приближается к 100%. У нас ее окончательно сведут к нулю.

Тара преткновения

Бизнес на таре – тема редкая, но меткая. Если поинтересоваться цифрами, окажется, бутылок кругом не просто много – их немыслимое число. По данным Росстата, последние 12 лет производство этой продукции постоянно росло, в прошлом году в РФ выпустили 10,2 млрд. стеклянных бутылей, также – 1,2 млрд. банок.

Задумайтесь: если поставить эти бутылки одна на другую, высота конструкции достигнет 2 млн. километров. Если добавить банки – будет примерно 2,2 млн. километров. Это шесть расстояний от Земли до Луны. Стеклянной линии такой длины хватит, чтобы 57 раз опоясать земной шар.

Так что – за год гора старой тары вырастает до чудовищных размеров. Если бутылки просто выбрасывать, со временем окрестности городов начинают украшать горы битого стекла. Вдоволь налюбовавшись на такие чудеса, в ЕС всерьез взялись за переработку тары. За 10 лет в среднем по странам Евросоюза добились, что каждые 67 из 100 бутылей собираются и опять идут в оборот. Даже в Турции доля стеклянной вторички дошла до 25%, в Румынии – до 18%. Самая отстающая в ЕС – Греция с долей 15%.

По части переработки нам и до греков далеко. По понятным причинам, российские производители банок и бутылок не заинтересованы, чтобы их старая продукция конкурировала с новой. Переработку никто не развивал, а в мае 2011 г. по ней нанесли сокрушительный удар.

Дело было так. В Волгограде проходила конференция единороссов. Почетным гостем был премьер В. Путин. Когда пошли вопросы из зала, на беду слово взяла Маргарита Покиньбура – сотрудница крупнейшего производителя стеклотары в РФ завода «Русджам» (принадлежит турецким собственникам). Она попросила «ради здоровья нации запретить вторичное использование тары». Нация и не догадывалась, как страдает от переработки бутылок. К несчастью, идея не просто не заглохла, но спустя четыре месяца воплотилась в новый технический регламент.

Турецкий вариант

Самое смешное – бутылочники подставили в том числе самих себя. Дело в том, что старые бутыли необходимы при производстве. В технологических целях в шихту, из которой выплавляют сосуды, добавляют не менее 7% стеклобоя. В среднем его доля составляет 20–25%.

Другая проблема – традиционный дефицит бутылок в Сибири и на Урале. Собственных стекольных заводов там мало, доля вторички всегда была велика. Сдача бутылок в этих регионах – дело чрезвычайно выгодное. Вот пример: если в европейской части РФ стандартная гостовская бутылка стоит 1,5–2 руб., то на Урале, тем более в Сибири, стоимость доходит до 7–10 рублей.

Кстати, локальный дефицит стеклянной тары – не только российская проблема. Трудно поверить, но с ней столкнулся даже Европейский союз. Летом 2007 г. в ЕС вдруг разразилась острая нехватка стеклянных бутылей, цены на тару вмиг подскочили на 30%. Ситуацией заинтересовался комиссар по конкуренции ЕС. Разобрались: оказалось, 95% европейского рынка стеклотары контролируют только три компании. Они сговорились и создали искусственный дефицит.

РФ до баночно-бутылочной монополии вроде бы далеко. Пока не грянул кризис 2008 г. десятки различных компаний запускали строительства все более масштабных заводов. Кстати, вложения нужны немалые. Например, в июле 2011 г. новочеркасский завод «Актис» полностью разобрал три старые стекольные печи и построил взамен две новые. Это обошлось в 6 млрд. рублей. Новый завод стеклотары мощностью 700 млн. бутылок в год, в 2007 г. построенный турками в Краснодарском крае, обошелся в 3 млрд. рублей.

Турецкая компания, устами своей сотрудницы попросившая премьер-министра запретить сдачу тары, – самая активная на поприще строительства бутылочных заводов в нашей стране. Хотя далеко не единственная. Интересно, что большинство других крупных стекольных проектов в РФ тоже начато иностранными компаниями. Получается, денег на бутылочные предприятия зарубежные инвесторы не жалеют. Но взамен требуют плюнуть на экологию и напрочь забыть о переработке. То есть – пока другие страны разгребают бутылочные завалы, нам предлагают нарастить их до небес. Не слишком ли высока цена таких инвестиций?