Кризис как повод для перемен

Акценты рынка по-прежнему смещены в сторону европейской истории. Ситуация в этом регионе ухудшается с каждым днем, и пока просвета вроде как не видно. Особенно страдает банковский сектор в Европе, и капитализация в этом сегменте уже упала почти наполовину за считанные месяцы.

По сути, Европа стоит на грани полномасштабного банковского кризиса, который может спровоцировать хаос на рынках. Подобное развитие событий пугает уже и инвесторов, и чиновников, так как разговоры о развале европейского валютного союза стали очень популярными в академических кругах. Почти беспрерывное падение фондовых индексов Германии и Франции наводит уныние на все глобальные рынки. Это неудивительно, так как степень пессимизма по отношению к перспективам европейских корпораций и банков уже просто зашкаливает.

К примеру, есть такой показатель P/E, который определяет соотношение цены акции к прибыли. Это так называемый мультипликатор, который оценивает стоимость компании в расчете на ожидаемую доходность через определенный период времени. Так вот. Этот показатель стоимости немецких компаний сейчас опустился до минимальных в истории значений. То есть инвесторы, которые распродают акции надежных немецких корпораций, начинают верить в то, что через год прибыль немецких компаний упадет вдвое.

Вполне допускаю, что российские чиновники, которые отвечают за экономическое планирование, стали поддаваться панике. Иначе как можно объяснить столь мрачный сценарий со стороны Минэкономразвития России. В качестве одного из основных вариантов рассматривается ситуация, при которой европейский кризис распространится на всю мировую экономику. Такое впечатление, что наши экономические чиновники начитались мрачных прогнозов известного профессора Рубинни (который один раз случайно предугадал мировой кризис 2008 года), чьи прогнозы базируются на идее второй волны кризиса к 2013 году.

Парадоксально, но это факт, чиновники из Минэкономразвития в свое время упорно игнорировали европейские события, когда там только начинались проблемы в Греции и других странах. Они утверждали, что европейские дела никак не отразятся на мировой экономике и не ударят по России. И вот теперь стали, напротив, рисовать такую драматичную картину.

Я могу предположить, что разговоры о крахе еврозоны немного преувеличены. И хотя европейская история еще долго будет трепать нервы, это тот самый случай, когда именно кризис в отдельно взятом регионе станет катализатором существенных перемен. В данном случае катализатором для более тесной интеграции Европы.