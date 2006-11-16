Кредитные советчики

«Подводные камни»

Что делают посредники? Например, они расскажут о том, какой размер кредита возможен с вашими доходами. Посоветуют, какое имущество лучше указать для поднятия кредитного рейтинга. Некоторые даже уведомят о времени контрольных звонков на работу и домой из службы безопасности банка.

Как правило, кредитное агентство сотрудничает с несколькими банками и имеет с ними договор на оказание консультационных услуг. За работу они возьмут 1,5% от суммы кредита. Правда, этот процент не единственный источник прибыли посредников. Еще они зарабатывают и на оформлении документов. Так, комплект, состоящий из справки о зарплате, анкеты и нескольких других бумаг, стоит порядка 500 рублей.

- Обычно человек приходит в банк неподготовленным, - рассказывает юрист кредитного агентства «Виста-Ричез Плюс» Андрей Любшин. - А при виде новых анкет теряются даже люди, оформлявшие кредит.

Персонал подобных компаний обычно состоит из бывших банковских служащих, которые изучили работу кредитных организаций изнутри. Они знают, как обойти «подводные камни», и подскажут, как лучше подкорректировать личные данные. Например, случайно «забыть» про несовершеннолетнего ребенка, который живет с бывшей женой и не записан в паспорте, а соответственно - и про алименты. Или, наоборот, посоветуют привлечь в качестве поручителя знакомого, у которого зарплата в два раза больше, чем у заявленного в анкете друга. Все эти факторы влияют на кредитный рейтинг, который является причиной отказа или одобрения заявки.

Обвести банк вокруг пальца

Стоит отметить, что в этой сфере, пока еще новой для России, родились услуги и не вполне законного характера. Некоторые агентства, пытаясь «протолкнуть» своего клиента, действуют методами на грани фола. Например, еще недавно «консультанты» могли подделать справку о зарплате. Но сейчас это вряд ли возможно - крупные банки все активнее сотрудничают с налоговыми органами.

Менее рискованный способ - изменить анкетные данные. Скажем, «приписать» себе несуществующую дачу, «забыть» про прописанных в квартире родителей или указать в анкете машину, уже заложенную в другом банке.

«Пользоваться услугами таких посредников - удовольст­вие дорогое, - делится опытом владелец мастерской по ремонту бытовой аппаратуры Виктор. - За «работу» они взяли до 10% от суммы получаемого кредита. Но зато кредит был оформлен за неделю. А в банк я ездил только на подписание договора, все мои бумаги передали через «своего» человека в службе безопасности».

Правда, учтите, что если банк узнает про обман, то договор будет расторгнут досрочно и придется вернуть всю сумму кредита