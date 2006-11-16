По 7148 рублей

В настоящее время средняя пенсия по стране составляет 3053 рубля. Однако такие день­ги не позволяют сводить концы с концами. В самой бедной группе (пенсия от 1000 до 1900 рублей) 48% стариков элементарно не хватает на продукты питания. Не говоря уже об одежде - 93% из них не могут позволить себе купить обновку. Среди тех, кто получает пенсию от 2000 до 3000 тысяч рублей, на еде экономят 25%, не покупают одежду 64%. Приобретение холодильников, телевизоров и других бытовых приборов - вообще запретная тема для этих категорий людей.

Более-менее нормально обстоит ситуация среди самых «высокооплачиваемых» пенсионеров, получающих от 4000 до 15 000 рублей. 52% из них хватает на продукты и одежду. А 18% даже покупают бытовую технику. Однако таких «зажиточных» мало - всего 4% опрошенных.

Для того чтобы исправить ситуацию, по мнению стариков, в среднем надо поднять пенсию в 2,3 раза - до 7148 рублей. Правда, запросы здесь у всех разные. Например, те, кто живет бедно, хотят увеличения пенсии с 1496 до 4598 рублей, а кто побогаче, требуют роста с 5015 до 10 202 рублей.