Пора становиться скупердяем

Куда уходят деньги?

С каждым годом эксперты отмечают рост благосостояния россиян. Казалось бы, в такой ситуации проблема нехватки денег должна только отступать. Ан нет. Например, чаще всего залезают в долги жители столицы, зарабатывающие вдвое больше, чем другие граждане. «Из 26% населения России, которое пользуется потребительскими кредитами, основная часть - москвичи», - говорит генеральный директор консалтингового агентства «Weekend» Андрей Михейчик. Большие день­ги порождают большие потребности. В крупных городах люди не имеют понятия, на что потратили четверть своей зарплаты.

У россиян отсутствует привычка анализировать свои расходы. Мы живем, как в последний раз. Так, по данным компании ROMIR Monitoring, почти треть россиян не задумывается о возможности планирования доходов и расходов, и только 3% расписывает свой бюджет на год вперед.

Для сравнения: в Америке копят деньги 45% населения, регулярно вкладывая их в банки, пенсионные и паевые инвестиционные фонды, ценные бумаги. «На Западе принято считать, что без ущерба для качества жизни можно ежемесячно экономить 10% зарплаты», - говорит Андрей Михейчик. Там ни один человек не будет брать автокредит на сумму, превышающую его доход за полгода. «У нас люди с зарплатой в 1 тыс. долл. легко покупают в кредит автомобиль за 25 тыс. долл., не задумываясь о последствиях», - заключает эксперт.

Семейный бюджет на бумаге

Как начать экономить? «Нужно составить семейный бюджет, причем не на словах, а на бумаге, - говорит финансовый консультант ИК «Финам» Николай Солабуто. - Его можно сравнить с бюджетом коммерческой организации, который обязателен к исполнению». Минимальный срок личного финансового плана - 3 месяца, максимальный - 10 лет.

Расписывая свои долгосрочные намерения, необходимо задаться вопросами: какие покупки желали бы сделать в течение ближайших 10-20 лет, какого максимального уровня доходов вы реально можете добиться, в каком возрасте планируете перестать ходить на работу и т.п. Краткосрочные планы составляются на основе структуры ежедневных расходов.

Научиться вести свой бюджет несложно, но нужны терпение и на­стойчивость. «Ежедневно записывайте в таблицу все свои расходы. Для удобства объединяйте их в группы, - советует независимый финансовый советник Евгений Озеров. - Например, ежедневные расходы на проезд лучше заносить в графы «транспорт», покупку журналов - в «расходы на литературу». Уже к концу первого месяца вы поймете примерную структуру своих расходов и наверняка сделаете неожиданные открытия. Вероятно, окажется, что изрядную часть денег вы «спускаете» за таким безобидным занятием, как «выпить пиво после работы». А поход за продуктами в ближайший магазин обходится в такую же сумму, как поездка в гипермаркет, которая бы обеспечила вас едой на неделю. Здесь-то и станет ясно, на чем можно сэкономить.

Как я «голодал»

Как эти правила действуют в жизни? Я решил попробовать на себе, тем более что перед зар­платой действительно приходится залезать в долги.

Первоначально я рассчитал сумму ежемесячных расходов. Они были разделены по статьям и сведены в таблицу.

Рассмотрев структуру за­-трат, эксперты посоветовали откорректировать такие статьи, как «расходы на питание», «развлечения», «литература». Нетронутыми остались «выплаты по кредитам», «квартплата» и подобные - их снизить нельзя. «В принципе можно было урезать расходы на связь и Интернет, - продолжает Евгений Озеров. - Однако это уменьшит возможности по работе, ограничит общение. Здесь лучше не экономить». По словам экспертов, в первую очередь стоит обращать внимание на те статьи, которые имеют наибольший удельный вес в структуре расходов.

Итак, решено экономить на питании, развлечениях и покупке книг. «Тратить одному человеку, пускай и жителю большого города, на питание дома 200 долл. исключительно много, - считает г-н Озеров. - Можно вполне сытно и безвредно кушать на 100-150 долл. в месяц». Следует покупать еду в гипермаркетах впрок, поискать «бюджетные» продуктовые точки в окрестностях, а также чаще посещать рынок, а не дорогие супермаркеты. Дорогостоящие развлечения надо заменить на прогулки на природе, посещение бесплатных выставок и представлений.

Так я и жил в течение трех месяцев. Из пищи практически исключил готовые изделия, журналы читал в Интернете, фильмы смотрел дома, а обеды в течение рабочего дня разогревал в микроволновке. Результаты не заставили себя долго ждать, дефицит бюджета исчез.

Причем, на взгляд экспертов, затраты можно сокращать и дальше. Например, урезать до минимума статью «питание вне дома». Однако помните - главное, как и в диете, не проявлять излишнего фанатизма.