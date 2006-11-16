Акции пора продавать

Брокерам и всем тем, кто имеет акции, в декабре следует держать ухо востро. Перед Новым годом на фондовом рынке может произойти массовый сброс ценных бумаг, который приведет к значительному снижению их стоимости.

Дело в том, что сейчас граждане, владеющие акциями свыше трех лет, могут легально уйти от уплаты налога в 13% от доходов, полученных от ценных бумаг. А с 1 января 2007 года эта льгота действовать перестанет - они будут платить подоходный налог, как все остальные биржевики. Учитывая, что за три прошедших года индекс РТС вырос в 3 раза, прибыли таких игроков «вдолгую» составили сотни процентов. Поэтому делиться с государством они вряд ли захотят. А этого можно избежать, лишь продав бумаги перед Новым годом и купив назад сразу после пра­здников. По словам некоторых брокеров, к ним уже обращаются клиенты с просьбой продать акции.

Впрочем, спешить не стоит. Во-первых, количество «долгодержателей» не так уж велико - на рынке редко кто дер­жит акции столь длительное время. Во-вторых, благодаря хорошим экономическим новостям акции могут, наоборот, вырасти в конце года. Тогда человек недополучит больше, чем составят потери от налога. К слову, индекс РТС способен подняться на 13% всего за неделю. В-третьих, над этой проблемой сейчас работают в Госдуме. Депутаты рассматривают поправки в Налоговый кодекс, согласно которым ставка подоходного налога для тех, кто владеет акциями свыше 5 лет, уменьшается до 9%, а свыше 10 лет - до 0%.