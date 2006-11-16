Как росли цены на бензин

В этом легко убедиться, посмотрев, как вели себя оптовые и розничные цены на бензин (см. график). На протяжении полутора лет на бензоколонках стоимость топлива непрерывно росла, хотя оптовые расценки падали не раз. Вот и сейчас мировые цены на нефть рухнули, оптовые на бензин тоже катятся вниз, а розница дорожает.

Примечательно, что в начале сентября правительство провело совещание с главами нефтяных компаний. По его итогам чиновники пообещали, что рост цен на бензин остановится.

Председатель правительст­ва Михаил Фрадков: «Запла­нированный уровень инфляции к концу года должен быть менее 10%, а именно: около 9%». Тем временем бензин с января по август подорожал на 9,3%. В связи с этим Фрадков отметил, что правительство должно принять все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на нефте­продукты.

Министр экономического развития Герман Греф: «Скорее всего, будем констатировать стабилизацию цен. До конца года даже возможно их некоторое снижение».

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявил, что совместными усилиями нефтяным компаниям и кабинету министров удастся стабилизировать цены на нефтепродукты в России.

Не иначе как врут. И расписываются в собственном бессилии.