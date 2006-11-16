Как росли цены на бензин
№ 28(28) от 16.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В этом легко убедиться, посмотрев, как вели себя оптовые и розничные цены на бензин (см. график). На протяжении полутора лет на бензоколонках стоимость топлива непрерывно росла, хотя оптовые расценки падали не раз. Вот и сейчас мировые цены на нефть рухнули, оптовые на бензин тоже катятся вниз, а розница дорожает.
Примечательно, что в начале сентября правительство провело совещание с главами нефтяных компаний. По его итогам чиновники пообещали, что рост цен на бензин остановится.
Председатель правительства Михаил Фрадков: «Запланированный уровень инфляции к концу года должен быть менее 10%, а именно: около 9%». Тем временем бензин с января по август подорожал на 9,3%. В связи с этим Фрадков отметил, что правительство должно принять все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на нефтепродукты.
Министр экономического развития Герман Греф: «Скорее всего, будем констатировать стабилизацию цен. До конца года даже возможно их некоторое снижение».
Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявил, что совместными усилиями нефтяным компаниям и кабинету министров удастся стабилизировать цены на нефтепродукты в России.
Не иначе как врут. И расписываются в собственном бессилии.
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