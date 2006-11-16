Штурмуя вершины

Индексу РТС удалось преодолеть психологически важный уровень - 1700 пунктов. За прошедшие дни он вырос почти на 4%. Однако во вторник попытка продолжить рост не удалась: рынок не смог удержать «ко­мандные высоты», и индекс РТС снизился до 1699,7 пункта.

Котировки акций двигались разнонаправленно. Прежние лидеры роста - акции нефтяных компаний и Сбербанка - уступили место бумагам энергетического сектора, в первую очередь РАО «ЕЭС России». Во вторник котировки РАО показали новый исторический максимум - 22,6 рубля за акцию.

Также одним из локомотивов роста на прошлой неделе была «Роснефть». Ее акции достигали отметки 9,5 доллара за акцию. Это на 26% больше, чем та цена, по которой в июле компания продавала акции при размещении. Покупатели «Роснефти» явно оказались в выигрыше: в среднем российские акции выросли за тот период на 16%.

По мнению ряда брокеров, то, что российский рынок растет при дешевеющей нефти, говорит о силе нашего рынка. Инвесторы уже привыкают к новым уровням цен на «черное золото». И поэтому у российских акций хорошие перспективы, говорит трейдер Оргбанка Алексей Муркин. Проблема только в том, что на рынке не хватает денег. Но скоро ситуация нормализуется, отмечает аналитик «Атон-Лайн» Андрей Верников. По данным Минфина, на 1 ноября объем профинансированных, но не исполненных бюджетных расходов составлял около 800 млрд. рублей. И эти деньги скоро придут в экономику. Что, кстати, может спровоцировать традиционное для конца года ралли (подъем котировок).