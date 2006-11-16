Лучший Стабфонд – нефтяные скважины

Провозглашая рыночные отношения, наше государство ведет себя близоруко, в ущерб себе. Россия - один из крупнейших экспортеров нефти наряду с Саудовской Аравией, поэтому мы должны занимать позицию продавца и быть на стороне арабского мира, Латинской Америки, Ирана, тех стран, которые продают нефть. Нам выгодно, чтобы цена была высокой. Более того, вдвойне выгодно. Ведь к цене нефти привязана стоимость газа. И чем дороже нефть, тем дороже Россия будет продавать за рубеж «голубое топливо».

Как это сделать? Уменьшить предложение. Страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн. баррелей, на столько же следует «урезать» поставки и России. За счет этого цена «черного золота» может повыситься на 10-15 долларов, и в целом выручка только возрастет.

России следует сократить экспорт нефти и по другой причине. Мы продаем нефть за доллары, которые складываем в Стабфонд. А деньги Стабфонда инвестируются в американские ценные бумаги под 4-5% годовых. Российская экономика не получает ни нефти, ни денег. А деньги должны работать. Даже Норвегия имеет доходность своего фонда будущих поколений 8-10%.

Мы частично расплатились по внешним долгам. Хорошо. Но дальше-то мы не тратим деньги на инфраструктурные проекты, на модернизацию ЖКХ. В таких условиях самое лучшее - держать нефть в легкодоступных скважинах. Государство создавало Стабфонд при цене в 30 долларов за баррель, 40 долларов, 50 долларов. А нефть доходила до 60-70 долларов. Зачем ее продавать за 30 долларов, если можно в два раза дороже?

Тем временем мир боится падения доллара. Накапливается огромная бумажная масса. А мы товар, который не «киснет», превращаем в товар, подверженный инфляции.

Почему российские нефтяные компании продолжают наращивать добычу? У любого предприятия основной прин­цип: больше добыть, продать, оказать услуг. Для компании главное - улучшение финансовых показателей, рост капитализации, прибыли. Отсюда же бонусные составляющие менеджеров. Однако нефть принадлежит не компаниям, а государству, это общенародная собственность. Поэтому и подход должен быть государст­венный, системный.

Как заставить компании? Можно налоговыми мерами. Например, снижение выручки компенсировать уменьшением налога на добычу полезных ископаемых. Но зато всю нефть, продаваемую сверх квоты, обложить убийственным налогом. Чтоб неповадно было. А можно административными мерами. Труба-то у нас одна, и принадлежит государственной «Транснефти».

Так что и на международном рынке нужно соблюдать свои интересы. Но не корпоративные, а государственные.