Лучший Стабфонд – нефтяные скважины
России выгодно ограничить экспорт нефти и регулировать мировую цену
№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Записал Алексей КРАШАКОВ ]
Провозглашая рыночные отношения, наше государство ведет себя близоруко, в ущерб себе. Россия - один из крупнейших экспортеров нефти наряду с Саудовской Аравией, поэтому мы должны занимать позицию продавца и быть на стороне арабского мира, Латинской Америки, Ирана, тех стран, которые продают нефть. Нам выгодно, чтобы цена была высокой. Более того, вдвойне выгодно. Ведь к цене нефти привязана стоимость газа. И чем дороже нефть, тем дороже Россия будет продавать за рубеж «голубое топливо».
Как это сделать? Уменьшить предложение. Страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн. баррелей, на столько же следует «урезать» поставки и России. За счет этого цена «черного золота» может повыситься на 10-15 долларов, и в целом выручка только возрастет.
России следует сократить экспорт нефти и по другой причине. Мы продаем нефть за доллары, которые складываем в Стабфонд. А деньги Стабфонда инвестируются в американские ценные бумаги под 4-5% годовых. Российская экономика не получает ни нефти, ни денег. А деньги должны работать. Даже Норвегия имеет доходность своего фонда будущих поколений 8-10%.
Мы частично расплатились по внешним долгам. Хорошо. Но дальше-то мы не тратим деньги на инфраструктурные проекты, на модернизацию ЖКХ. В таких условиях самое лучшее - держать нефть в легкодоступных скважинах. Государство создавало Стабфонд при цене в 30 долларов за баррель, 40 долларов, 50 долларов. А нефть доходила до 60-70 долларов. Зачем ее продавать за 30 долларов, если можно в два раза дороже?
Тем временем мир боится падения доллара. Накапливается огромная бумажная масса. А мы товар, который не «киснет», превращаем в товар, подверженный инфляции.
Почему российские нефтяные компании продолжают наращивать добычу? У любого предприятия основной принцип: больше добыть, продать, оказать услуг. Для компании главное - улучшение финансовых показателей, рост капитализации, прибыли. Отсюда же бонусные составляющие менеджеров. Однако нефть принадлежит не компаниям, а государству, это общенародная собственность. Поэтому и подход должен быть государственный, системный.
Как заставить компании? Можно налоговыми мерами. Например, снижение выручки компенсировать уменьшением налога на добычу полезных ископаемых. Но зато всю нефть, продаваемую сверх квоты, обложить убийственным налогом. Чтоб неповадно было. А можно административными мерами. Труба-то у нас одна, и принадлежит государственной «Транснефти».
Так что и на международном рынке нужно соблюдать свои интересы. Но не корпоративные, а государственные.
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