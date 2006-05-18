Центробанк выпустил новую 5-тысячную купюру

НА ДНЯХ в коммерческие банки стали поступать буклеты с детальным описанием 5-тысячных банкнот. Как разъяснили нам в Центробанке, «в буклетах перечислены признаки подлинности банкнот, а также знаки, которые должны присутствовать на купюре». Ранее официально было заявлено, что выход купюры намечен на второе полугодие 2006 года. Но, судя по подготовке, появления купюры можно ожидать в самое ближайшее время, возможно, даже в июле.

А спешка объясняется просто. По правилам управления денежным рядом, новая банкнота вводится таким образом, чтобы две банкноты составляли среднюю зарплату по стране. Ждать Центробанку осталось недолго. В марте, по данным Росстата, средний заработок достиг 9995 рублей.