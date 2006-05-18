ТВ-Центр будет продан

ПО НЕКОТОРЫМ данным, канал ТВЦ в ближайшее время может быть выставлен на продажу. Причина в том, что московский мэр Юрий Лужков все больше и больше теряет к нему интерес. В этой связи различные влиятельные группы начинают прицениваться к ТВЦ.

В числе возможных приобретателей называют компании, имеющие влияние на Первом телеканале. По мнению источника, ТВЦ необходим им в качестве альтернативы Ren-TV, который долгое время служил производственной кинобазой для Первого канала. Сначала фильм прокатывался на Ren-TV, а потом, если рейтинги устраивали, он появлялся на Первом.

Вторым не менее влиятельным покупателем называют группу компаний, близкую Михаилу Лесину, имеющему тесные связи в мире медиабизнеса. Причем если г-ну Лесину удастся поднять эту тему при личной встрече с президентом, то у него будут лучшие шансы решить вопрос в свою пользу.

Но пока суд да дело, потенциальные покупатели могут не заметить третьего игрока. Им может стать полпред президента в Центральном округе Георгий Полтавченко. Как известно, он еще несколько лет назад предложил создать на базе ТВЦ Телевидение Центрального федерального округа.