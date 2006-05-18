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«ГАЗПРОМ» ДАЕТ ГАЗУ. И НЕ ДАЕТ

Шоу с закрыванием задвижек на газопроводах может повториться… На этот раз с Белоруссией

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

«ГАЗПРОМ» ДАЕТ ГАЗУ. И НЕ ДАЕТ

 Волна повышения цен на российский газ в странах СНГ докатилась до самой лояльной к России стране – Белоруссии. Республика вступила с «Газпромом» в торг по цене на газ. Минск предложил монополисту 6 инвестиционных проектов, которые, по мнению белорусов, убедят его не взвинчивать стоимость на «голубое топливо».

 В НАЧАЛЕ апреля заместитель председателя «Газпрома» Александр Рязанов заявил, что цены для Белоруссии со следующего года должны быть как минимум в три раза выше. Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы – Минск вроде бы лояльно относится к России, и наблюдатели не предполагали, что для него поднимут цены на газ. Если сейчас Белоруссия платит по 46,7 долл. за тысячу кубов, то в следующем году ей придется отдавать по 140-150 долларов. А это потребует дополнительно два млрд. долларов.

 Между тем, «Газпром» развернул масштабные действия по переходу на рыночные цены со всеми странами СНГ. С начала года Грузия стала платить 110 долл. вместо 63 долларов. После новогоднего шоу с перекрыванием задвижек на компрессорной станции в Ужгороде, Украина перешла на 95 долларов. На 110 долл. за тысячу кубов «Газпром» сошелся с Молдавией. А с 1 апреля 2006 г. согласилась платить 110 долл. Армения.

Цены в обмен на собственность

 ТАКИЕ цены стали результатом компромиссных соглашений. «Газпром» хотел бы получать еще больше – вплоть до европейских.
За уступки бывшим республикам приходится отдавать часть своей собственности. По сведениям наших источников в правительстве Молдавии, Кишинев обсуждает возможность передачи «Газпрому» линий высоковольтных электропередач. Молдавские ЛЭП имеют выгодное расположение, и по ним можно организовать транспортировку электричества в Болгарию и далее в Европу.

 С Арменией российский монополист договорился, что она отдаст ему энергоблок Разданской электростанции и часть газопровода Иран-Армения. Теперь концерн сможет поставлять на армянскую электростанцию дешевый газ и продавать дорогое электричество в соседний Иран. Но самое важное – «Газпром» получил контроль над газопроводом Иран-Армения, по которому взволнованные европейцы в перспективе могли бы организовать поставки газа в Европу из богатого «голубым топливом» Ирана. Так «Газпром» заблокировал альтернативный канал.

 И вот – Белоруссия. Пра­ви­тельство А. Лукашенко предложило ряд проектов: от инвестиций в завод по производству минеральных удобрений до строительства подземного хранилища газа и реконструкции электростанции. Однако «Газпром» вряд ли устроят эти варианты. Наиболее интересный для него кусок белорусской собственности – пакет акций «Белтрансгаза», который владеет газопроводами, не включен в список. А «предлагать нам вкладывать деньги в их экономику и при этом еще говорить о низких тарифах, нелогично», – заявил нам пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.
Хотя до конца года остается еще довольно много времени, ситуация начинает накаляться. Так, белорусы говорят, что согласны платить лишь на 11% дороже, по 52 долл. за тыс. кубов.

 В то же время, по сведениям осведомленных источников, жест­кая позиция в отношении Белоруссии поддержана руководством России. К российским компаниям поступило негласное распоряжение прекратить любое дотирование белорусской экономики как за счет цен на газ, так и на нефть. Москва таким образом подталкивает Минск к созданию единого государства на кремлевских условиях.

Европейский след

 КАК бы то ни было, получать максимальную стоимость газа «Газпром» стремится как в ближнем, так и дальнем зарубежье. В Европе его не устраивает роль оптового продавца газа. Поэтому он стремится скупать компании, которые поставляют газ розничным потребителям. Например, в Германии ему принадлежит половина компании Wingas. А недавно он положил глаз на крупнейшую розничную компанию Великобритании Centrica. Англичане так испугались, что хотели ввести закон, который предотвратил бы это поглощение.

 По словам аналитика ИК «Атон» Артема Кончина, в этом нет ничего удивительного. «Газпром» продает газ в Европу по 250 долл. за тыс. кубов, а потребители получают его уже по 400–500 долларов.

 Все шаги «Газпрома» говорят о том, что компания намерена стать энергетическим гигантом. Причем он будет заниматься не только газом, но и электроэнергетикой, и нефтянкой. А возможно, по словам главы монополии Алексея Миллера, еще и атомной энергетикой. По мнению экспертов, это не смогло бы произойти без активной поддержки Кремля. Результат налицо – компания уже заняла третье место по стоимости в мире. Власти собирают энергетическую мощь в единый кулак. На Западе его уже называют «энергетическим оружием».

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