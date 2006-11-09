Архитектура стабильности

Когда в Москве проходила выставка одного из самых знаменитых архитекторов в мире Нормана Фостера, тысячи людей выстраивались в очередь. Все хотели посмотреть на макеты зданий, построенных по проектам британца. Особенно многолюдно было вокруг башни «Россия», которая должна украсить деловой центр Москва-Сити.

Если бы аналогичная выставка проходила сейчас в Казахстане, то ажиотаж был бы поменьше. В новой столице республики - Астане очередное творение лорда Фостера уже можно наблюдать «вживую». Выполненная из стекла и бетона «пирамида мира» выделяется даже на фоне суперсовременных небоскребов города. В сентябре в этом дворце прошел Второй съезд мировых религий, на который съехались духовные лидеры из Европы, Азии, Америки. Гости были поражены сооружением и в особенности тем, что само здание отдано представителям различных конфессий, населяющих современный Казахстан, - мусульманам, православным, католикам, иудеям. Аналогов этому нет на всем постсоветском пространстве.

Дело здесь не только в оригинальности архитектурной формы. Казахстан строит общество, основанное на принципах равноправия и взаимоуважения всех наций. Согласие внутри страны служит основой стабильности, курс на достижение которой был взят еще в первые годы независимости. «Пирамида мира» олицетворяет приверженность этим ценностям и потому органично вписывается не только в архитектурный ансамбль столицы, но и в духовную составляющую всей страны. Ее в свое время определил президент Назарбаев - уважать права и свободы каждого человека независимо от его национальности и веры, ценить интересы меньшинства, быть открытыми для всех, сохраняя собственную самобытность.

Именно на этом фундаменте впоследствии и было построено казахстанское «экономическое чудо». Политическая стабильность, последовательное развитие механизмов рыночной экономики, демократических институтов сделали республику привлекательной в глазах мирового бизнеса.

Объем иностранных инвестиций в страну уже достиг 50 миллиардов долларов. По темпам роста ВВП, который с 2000 года не опускается ниже 9 процентов, Казахстан занимает лидирующие позиции в СНГ. Более того, республика сама стала крупным региональным инвестором. Недавно, например, было подписано соглашение о совместном с Россией строительстве мощного газоперерабатывающего комплекса в Оренбургской области. Стоимость проекта - 1,5 миллиарда долларов, половину из которых вносят наши соседи.

И все же одним из самых ярких проявлений экономического чуда стало рождение в республике новой столицы - ультрасовременного полумиллионного города, сочетающего в себе традиции европейской и азиат­ской культур. Показательная деталь. Из всех республик бывшего Союза только Казахстан пошел на этот шаг.

Бывшая столица не утратила своей привлекательности и колоритности, а новая стала цент­ром экономической и деловой жизни молодого государства. С ростом Астаны получил развитие и весь север республики. А в Алма-Ате после переезда десятков государственных и правительственных учреждений стало в буквальном смысле легче дышать. Получил новый импульс туристический бизнес, появилось множество отелей, ресторанов, турагентств.

Когда у нас спорят о том, насколько оправданна передача некоторых столичных функций Москвы Санкт-Петербургу, неплохо было бы присмотреться к опыту Астаны.