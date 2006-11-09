Автомобилистам «убрали» люфт

Из хороших новостей, пожалуй, только продление полиса ОСАГО. Верховный суд РФ обращает внимание судов, водителей и инспекторов (которые в корыстных целях этот закон периодически нарушали): страховка действует на месяц дольше срока, указанного в полисе. Если вы случайно оказались с такой «автогражданкой» на руках и вас останавливает инспектор, не волнуйтесь - он не имеет права вас оштрафовать. Если же с просроченным на месяц полисом случилось попасть в аварию, все равно обращайтесь в страховую компанию. Получите компенсацию. Только потом через суд страховщики потребуют вернуть неуплаченный взнос (то есть уже пост-фактум докупить полис ОСАГО). Другие пояснения не столь позитивны. Теперь документировать состояние опьянения водителя может не только врач, но и сотрудник ГИБДД с трубкой «контроль трезвости» в присутствии двух свидетелей. Раньше инспекторам, чтобы вылавливать пьяных автомобилистов на дороге, нужно было специально приглашать врача, проводящего анализ в машине скорой помощи. Отныне это стало необязательным. Вы, абсолютно трезвый, можете попасть в такую ситуацию: бесчестный гаишник с помощью подставных свидетелей пытается шантажировать вас протоколом, в котором сказано, что вы пьяны. Со взяточником не спорьте и, бумаг не подписывая, СРАЗУ отправляйтесь в поликлинику на мед­освидетельствование. Честный документ из больницы защитит вас от липового протокола, составленного инспектором. Подобная ситуация теперь может стать обычным делом.

«В таком порядке освидетельствования нет ничего страшного, - считает Михаил Коломойцев, генерал-майор, начальник отдела Управления безопасности правительства Москвы. - Пьяных водителей нужно наказывать. Видно, что водитель лыка не вяжет и на ногах не стоит, а врач говорит, что он трезвый. Понятно, что дело здесь не чисто... С другой стороны, такой порядок поможет защитить автомобилистов, у которых в крови обнаружен алкоголь, но в состоянии опьянения они не находились (например, человек пил кефир, лекарство или выпил вечером предыдущего дня)».

И самое главное: будьте максимально внимательны с разметкой. Двойная сплошная приравнивается к одинарной. А также за любой выезд на встречную полосу (не важно, хотели вы въехать во двор, развернуться, избежать пробки) будут штрафовать на 300-500 руб. или лишать прав на срок от двух до четырех месяцев. Раньше эти действия могли сойти за нарушение разметки - и за них налагали штраф 50 руб.