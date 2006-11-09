Жилье для военных – за 5 лет

Инициатива наказуема

Лежит в Минфине одна бумага - требование 1302 офицеров запаса Ставропольского края выплатить им обещанные законом деньги на строительст­во жилья. Эти люди взяли кредиты, сами договорились с генподрядчиком и при поддержке местных органов власти начали строительство. Просьба к г-ну Кудрину была только одна - зарегистрируйте в реестре наши требования к казне РФ.

В свое время государство дало офицерам гарантию, что через десять лет службы у каждого будет квартира. Эта гарантия для бездомных - их единственный капитал. Используя его в качестве залога, люди сами привлекли частного инвестора. Но чиновники по своей отвратительной сущности отказались регистрировать законное требование военных. Инвестор прекратил финансирование. И люди в погонах в который раз оказались у разрытого котлована.

За счет бюджета за год удается удовлетворить лишь 5% нуждающихся в жилье. Чтобы просто остановить рост очереди, требуется 40 тысяч квартир ежегодно - а выделяется около 10 тысяч.

Понятно, что в чудо, то есть в гарантии государства, военнослужащие верят уже слабо. В 1999 г., когда началась выдача государственных жилищных сертификатов (ГЖС), в очередь на них встали тысячи военных. Сегодня количество желающих заметно сократилось: слишком мала надежда получить квартиру по ГЖС, который юридически не является ценной бумагой. Зато перспектив для мздоимства в частях эти сертификаты открыли немало. Сегодня в судах находится более тысячи уголовных дел, связанных с жилищными сертификатами.

Ипотека для военнослужащих тоже практически не работает, особенно по той схеме, которую предлагают верхи: заплатить 30% стоимости квартиры, ее саму - оформить в качест­ве залога, а оставшиеся взносы якобы внесет Минфин. А если взносы вовремя не будут выплачены? Кто же последние кровные доверит Минфину!

Без чиновника

Тем не менее есть инвесторы, которые согласны вкладывать в строительство деньги. Есть строители, которые готовы приступить к работе. Местные власти могут выделить землю, идя навстречу военным. Все, что требуется, - твердые, надежные, должным образом оформ­ленные гарантии государст­ва. Ценная бумага, которую оно выдаст военнослужащему, чтобы тот мог ее использовать в качест­ве оплаты за полученное жилье, а строители получили деньги из госбюджета в момент его сдачи «под ключ».

«И тогда очень хорошо сложится: очередники получат возможность самостоятельно получить жилье, используя ресурс строителей. Удваивается внутренний валовой продукт (строятся квартиры) - без участия министров и министерств, - говорит Виктор Рабинович, советник президента Международной академии строительства и экологии (МАСЭ). - Это так называемая технология опережающего финансирования государст­венных программ, которую мы разработали и запатентовали. Есть положительное заключение Федерального экспертного совета Госдумы РФ.

Работать с пакетами документов может профсоюз военнослужащих. Он занимается этой практикой уже более трех лет. Главное - отдать деловую инициативу в руки военных, используя обязательство государст­ва как истинную гарантию».

Но министры, видимо, не хотят, чтобы вопрос решался без них, особенно если в нем фигурируют бюджетные потоки. В Минфине, например, уже назвали предложение МАСЭ «аморальным». Мол, военные своими квартирами выжмут все из бюджета в ущерб другим социально незащищенным.

Да сколько бы ни стоили эти желанные квадратные метры, государство обязано как можно скорее погасить задолженность перед своими защитниками и дать им вечное право на эту площадь. Давно можно было использовать, например, американский опыт. Пошел человек в армию, с ним сразу заключают контракт. В нем написано, что после 7 лет службы он получит жилье, но не раньше. В США вопрос быта военнослужащих отнесен к проблеме национальной безопасности.

«Нужен приказ президента, чтобы наш сертификат стал тоже залоговым документом - и за пять лет проблема будет решена, - утверждает Умар Автурханов, президент МАСЭ. - Наш проект исключает коррупцию при распределении квартир. Гражданин сам строит по тем нормативам, которые ему определило государство. По закону положено 18 квадратных метров на человека.

Для очередников в каждом субъекте федерации в зависимости от региона установлена цена за квадратный метр: от

15-17 тыс. руб. до 29 тыс. руб. в Москве. Эти нормативы превышены не будут, бюджет ничего не потеряет.

На местах властями уже выделены площадки для строительст­ва. Подрядчиков много. Банки готовы. Инвесторы говорят: дайте возвратный механизм для наших средств. Если наш проект примут, городское собрание будет подписывать очереднику вексель. Мы как поверенные военнослужащих заключим договора с подрядчиком, строители под гарантии государства начнут работу, а Минфин их финансирование. В этой схеме нет места для мздоимства».