Послепраздничный рост поддержали единодушно

Праздничные дни пошли на пользу отечественному фондовому рынку. Во вторник торги начались значительным повышением котировок, и практически весь день цены продолжали расти. Этому способствовало повышение европейских и американских биржевых индексов и рост нефтяных цен, говорит управляющий активами «Инвесткапитала» Елена Гусева. Котировки «черного золота» пошли наверх после новостей о том, что ОПЕК может продолжить снижение поставок, и последние два дня цены находятся у уровня 60 долл. за баррель. В результате индекс РТС наконец-то вышел из коридора 1600-1650 пунктов, в котором находился весь последний месяц, и даже преодолел летнее максимальное значение в 1657 пунктов. Индекс вырос на 2,04%, достигнув 1675 пунктов.

Среди лидеров роста были акции нефтегазовых и энергетических компаний. ЛУКОЙЛ прибавил 3,18%, «Сургутнефтегаз» - 2,7%, РАО «ЕЭС» - 3,2%. Акции «Газпрома» выросли на 1,2%, «Норильского никеля» - на 2,8%. Хорошим спросом пользовались акции Сбербанка (+4,7%). Среди аутсайдеров были бумаги «Северстали» (минус 1,4%).

Похоже, что рынок потихоньку выходит из диапазона, в котором пребывал последние месяцы, и в ближайшие дни мы сможем увидеть дальнейшее повышение котировок, рассуждает управляющий активами «Финама» Сергей Дорогавцев. А по мнению трейдера банка «Держава» Ирины Зуевой, в ближайшей перспективе можно ожидать и роста цен российских акций до максимальных исторических уровней, достигнутых в мае этого года.

Многое будет зависеть не только от цен на сырье, но и от общего настроя участников рынка, который, в свою очередь, будет определяться итогами совещания в Кремле по вопросу повышения тарифов на электричество и газ, считает аналитик Deutsche UFG Алексей Заботкин. Кроме того, по его словам, активность российских инвесторов сдерживается нехваткой рублей. Но эта проблема может решиться благодаря увеличению бюджетных расходов в конце года.