Цена на хлеб застревает в жерновах политики

По официальным данным, урожай зерновых в этом году выше, чем в прошлом, и ожидается порядка 74 млн. тонн. Примерно столько же составляет и внутренняя потребность России.

Казалось бы, должна сложиться благоприятная обстановка для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Однако не все так благополучно. Дело в том, что мировые цены на зерно стремительно растут. На это повлиял плохой урожай в таких традиционно зерновых странах, как Украина, Австралия и Аргентина, а также в Центральной и Северной Европе. Скорее всего, наши экспортеры постараются заработать на этом, «вбрасывая» на мировой рынок россий­ское зерно. Разумеется, власти не дадут полностью обвалить наш рынок и применят различные административные рычаги - в том числе и налоговые льготы. Но в стране явно будет ощущаться напряженка с зерном, и цены на него поползут вверх. Это повлечет подорожание всех продуктов, в которых используется мука (хотя именно она подорожает меньше всего - не более чем на 2%). И если сейчас средняя розничная цена муки составляет 14 рублей 70 копеек за кило, то к концу года надо будет выложить рублей 15.

Дальше, после муки, по производственной цепочке идет хлеб. Но тут уже к многочисленным составляющим, от которых зависит его цена, необходимо прибавить политику. Не надо забывать, что 2007 год - предвыборный. Хлеб - товар политический. Любое, даже незначительное его подорожание вызывает напряжение в обществе. Поэтому ценники на хлеб нач­нут меняться в сторону увеличения в этом году. Если за 10 месяцев этого года хлеб подорожал на 5%, то за оставшиеся 2 месяца 1 кг хлеба в среднем подорожает на 1-1,5%, или 20-30 копеек.

Остальное повышение цен придется на первый квартал 2007 года. А потом наступит затишье - стабилизация цен до следующего урожая. Если сейчас средняя цена батона в пересчете на 1 кг составляет 26 рублей, то до конца года он будет стоить 26 рублей 30 копеек, а к концу марта 2007 года - 27 рублей 50 копеек. Пшеничный хлеб подрастет с 20 рублей 60 копеек до 21 рубля 50 копеек. Не больше.

Если говорить о мучных кондитерских изделиях, то недорогие и самые распространенные торты и пирожные подорожают незначительно, максимум на 3-5 рублей. Производители будут сдерживать цены для того, чтобы сохранить спрос на этот товар. Торты стоимостью от 170 рублей и выше подорожают рублей на 20-30. Что касается макарон, то, скорее всего, их цена не изменится.

По многим причинам следует ожидать повышения стоимости мяса птицы. Кило курицы подорожает в среднем на 6-7 рублей. Если сейчас она стоит в среднем примерно 73 рубля 80 копеек, то в конце года - 75-76 рублей. Птицефабрики, может, и хотели бы задрать цены, но боятся конкуренции с импортной продукцией. Что касается других сортов мяса, то сильного скачка цен можно не ожидать. Потому что в этом году впервые за последнее время животноводство, свиноводст­во и овцеводство смогли увеличить производ­ство мяса на 10%. Теперь перед ними стоит сложная задача реализации. И, чтобы удачно продать, цены им придется сдерживать.

Сколько стоит хлеб?

За один батон в пересчете на килограмм жители Барнаула, Белгорода и Читы отдают от 15 до 16 рублей. В Москве, Самаре, Владимире, Екатеринбурге, Красноярске - 27-28 рублей. Самый дорогой хлеб в Южно-Сахалинске - 44 рубля.