Непомерные аппетиты

Пока государство держит компании на коротком поводке. На следующий год правительство разрешило «Газпрому» поднять тарифы максимум на 15%, РАО «ЕЭС» - на 10%. Монополии такие цифры не устраивают вовсе, и они уже не раз пытались изменить ограничения. Так, весной газовики просили позволить повысить цены на 22%, а энергетики - на 11%. Но тогда им это не удалось.

С тех пор запросы монополий не уменьшились, а даже возросли. Теперь РАО «ЕЭС» вообще хочет, чтобы тарифы отпустили на свободу: пока доля электроэнергии, продаваемой по свободным ценам, составляет 5%, а РАО настаивает, чтобы она была увеличена до 30%. «Газпром» в свою очередь выступает за рост внутренних цен на газ с 42 долл. за кубометр до 75-80 долл. Правда, не сразу, а в течение нескольких лет.

Откуда такие аппетиты? Обе компании составили огромные инвестиционные программы. РАО «ЕЭС» планирует за пять лет потратить 2,1 трлн. рублей на строительство электростанций и сетей. Это самая дорогостоящая в России программа. Она превышает все инвестиционные расходы федерального бюджета вместе с инвестиционным фондом на следующий год (807 млрд. рублей). Она больше, чем Стабилизационный фонд (2,05 трлн. рублей). Схожие по амбициозности планы у «Газпрома»: предполагается, что он в следующем году по­тратит на инвестиции около 530 млрд.рублей. Вот в битве за эти баснословные деньги монополии и решили объединить усилия.

Никто не спорит с тем, что инвестиции нужны, особенно в энергетику. Однако нужно и меру знать. По оценкам аналитиков, РАО «ЕЭС» потратит на строительство одного киловатта мощности в среднем порядка 1100 долларов. «Это многовато. Учитывая, что строиться будут в основном крупные электростанции, удельная стоимость киловатта мощности должна быть в районе 800 долларов», - говорит аналитик ИК «БрокерКредитСервис» Ирина Филатова. «Ин­вестиционная программа РАО «ЕЭС» за­вышена на 600-650 млрд. рублей», - добавляет бывший зам­министра энергетики, экс-председатель совета директоров РАО «ЕЭС» Виктор Кудрявый.

А тем временем день­ги на строительство станций возьмут из кармана населения. Что бы А. Чубайс ни говорил про кредиты, продажу акций как источники финансирования, столько денег не получишь. Как считают эксперты, РАО «ЕЭС» изымет за счет тарифов около 670 млрд. рублей.

Возьмем теперь «Газпром». Из планируемых масштабных инвестиций россиянам достанутся лишь крохи - на прокладку газопроводов к населенным пунктам, не имеющим газа, он потратит в следующем году всего 12 млрд. рублей. Зато не исключено, что концерн попытается купить остатки неф­тяной компании «ЮКОС» за несколько сотен миллиардов рублей.

Между тем, по словам аналитика ИК «Солид» Дениса Борисова, «Газпром» и так работает с хорошей рентабельностью - его прибыль составляет 23% от выручки. Спрашивается, чего плачемся?

Европа в темноте. Опять виноват Чубайс?

В минувшие выходные в Европе произошла крупная энергоавария. Около 10 миллионов жителей Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Италии, Испании на полтора часа остались без света.

Началось все с того, что в субботу вечером энергетики Северной Германии отключили высоковольтную линию электропередачи над рекой Эмс для прохода круизного лайнера Norwegian Pearl. В результате возросла нагрузка на другие линии, которые не смогли ее выдержать. А дальше объединенная энергосистема Европы «посыпалась», как домино.

Европейские власти обвинили энергоконцерны в том, что они получают высокие прибыли, но модернизировать сети не спешат. «Это то, к чему ведет реформа электроэнергетики, проводимая А. Чубайсом, - говорит бывший зам­министра энергетики России Виктор Кудрявый. - В рыночных условиях компании вкладывают в строительство станций и сетей ровно столько, сколько сейчас нужно, отодвигая основное требование надежности на задний план». Для компаний главное - прибыль. А ее можно получить там, где есть дефицит электроэнергии. И он создавался в России на протяжении 8 лет.