Альтернатива нефтяной игле

Естественный интеллект

Зеленоградские автобусные остановки привлекают внимание небольшими светодиодными табло, обычными для аэропорта или вокзала. На них в режиме реального времени отображаются данные о движении городских автобусов. Это многофункциональная система «Телематикс 2.0» - электронный диспетчер, одна из разработок компании «Ситроникс».

Внешне «Микрон» напоминает геометрическую композицию: офисная свечка-параллелепипед, три остекленных с фасада куба производственных корпусов и белый массив заводского спорткомплекса. Они обступают газон, на котором с полдесятка фигур из металла, дерева и бетона - экспозиция современной скульптуры.

Наконец, надев полиэтиленовые бахилы, я прохожу в производственную зону.

Размер имеет значение

Честно говоря, здесь еще не функционирует новое оборудование для производства микросхем по «технологии 0,18 микрона» (в компании называют его «новым проектом»). Это чипы, которые используют в современных банковских картах, телефонных «симках», биометрических документах и картах доступа. Пока же в «чистых комнатах», где обрабатываются пластинки кремния, изготавливают микросхемы размером 0,8-0,5 микрон. Их тоже широко применяют: от блоков питания компьютеров до систем вооружений.

Закон Мура в электронике гласит: каждые 18 месяцев производительность микропроцес­сора увеличивается в 2 раза. Вступают в силу новые технологии, топологические размеры микросхем уменьшаются. Отставание России по разным видам микроэлектронной базы составляло от 4 до 6 поколений. На «Микроне» производство современных чипов начнется в 2007 году. А в последующие годы размеры микросхем уменьшатся сначала до 0,13, затем до 0,09 микрон.

«Чистая комната» - самая дорогая часть микроэлектронного производства, она стоит миллионы долларов. Это герметизированное помещение со стерилизованной атмосферой, специальным микроклиматом.

Люди работают в закрытых комбинезонах, лица скрыты масками, очками, руки - перчатками. Стерильный микроклимат вреден для здоровья, поэтому находиться в «чистой комнате» можно ограниченное время.

Готовые чипы 0,18 микрон (они еще закупаются за рубежом) вклеивают в чип-модули. Здесь тоже искусственный микроклимат - очень сухой воздух. Линия полностью автоматизирована: через длинный ряд устройств, выполняющих отдельные технологические операции, ползет полимерная лента. На каждом этапе - клейка, микросварка, сушка - микроскопы. Разглядеть столь деликатное производство невооруженным глазом невозможно.

По словам начальника цеха Владимира Шелепова, допустимый брак составляет всего 2%. На аналогичных производствах в Китае, например, целых 25%. Это понятно: если на микроэлектронный конвейер в Поднебесной приходят «крестьяне с рисовых полей», то в России - по крайней мере, люди со средним специальным образованием.

За кадрами

- Мы были уверены, что легко найдем людей для нового проекта, - рассказывает вице-президент «Ситроникса» Елена Санарова. - Обучение в Ницце, высокая «стипендия», потом стабильная работа на хороших условиях.

Но это оказалось серьезной проблемой.

После перестройки «Сили­коновая долина» в Зеленограде стала хиреть. Многие толковые специалисты уехали работать за рубеж или ушли в бизнес. Сейчас задача кадровиков компании - находить перспективных студентов в профильных вузах. И участвовать в программе возвращения соотечественников.

Владислав Фо­мин - замгенерального директора предприятия, производящего смарт-карты. До этого он работал за рубежом:

- От российских компаний, особенно в области «хай-тэк», сейчас поступает много интересных предложений. И российские специалисты часто готовы вернуться с Запада - здесь интереснее задачи, больше факторов роста, зачастую выше зарплаты.

Перспективы бизнеса Фомин оценивает оптимистично:

- Наши производственные мощности уже сейчас не справляются с объемом заказов. Если сохраним нынешние темпы развития, то еще 3-4 года будем прибавлять в объемах по 30-40%.

Сумма технологий

Евгений Уткин, президент ОАО «Ситроникс»:

В августе мы продали 3,6% акций «Ситроникса» Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), и полученные $80 миллионов вложили в технологии. А общая сумма собственных инвестиций - около $200 миллионов.

На совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, во время посещения «Микрона» Путиным, говорили о необходимости сокращения налогового бремени на исследования, инновационные проекты в отрасли. Мы рассчитываем, что Россия будет развивать свою микроэлектронику, так как эта отрасль является ключевой для безопасности и технологического уровня страны. Она - наивысшее достижение человечества в сфере технологий.