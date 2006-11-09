Когда легализуют всех гастарбайтеров?

«Принимаемые меры легализуют значительное число людей, которые уже въехали на территорию РФ и являются незаконными мигрантами, - заявляет председатель главного думского комитета. - Новая система регистрации будет предполагать упрощенный порядок. В частности, можно будет заполнять специальные бланки регистрации в отделениях почты и после этого заполненные бланки отсылать в миграционную службу. А милиционерам можно будет просто предъявлять отрывной талон, свидетельствующий о том, что уведомление о приезде в РФ отправлено».

Параллельно с облегчением регистрации ужесточаются и наказания лиц, которые не зарегистрируются, и работодателей, привлекающих иностранцев без надлежащих разрешений. Сейчас максимальная величина штрафа использования труда нелегалов - 25 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть 2500 рублей. Теперь же за привлечение на работу нелегалов штраф для частных лиц составит 20-50 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), для руководителей компаний - 200-500 МРОТ, а для самих компаний - 4-8 тысяч МРОТ. Кроме того, и сам иностранец может быть оштрафован на 20-50 МРОТ, а также депортирован.

«Зарегистрировать своих работников работодателям будет совсем несложно. Для этого не надо будет обходить несколько инстанций, подавать документы будут только в «одно окно». С наиболее крупными работодателями, например строительного комплекса, мы встречались и проводили предварительные консультации. Непонимания с их стороны мы не увидели», - отмечает г-н Плигин.

«Сейчас в РФ временно зарегистрированы 750 тысяч иностранцев. Реальное же их число составляет по консервативным оценкам до 5 млн., по более реалистичным - 10 млн. А иногда говорят даже о 15 млн. В то же время мы знаем общее число въезжающих на территорию РФ ежегодно - около 25 млн., правда, почти столько же и уезжает назад. Применение комплекса мер - упрощения процедур, предположительного уменьшения коррупционного воздействия на ситуацию, ужесточение санкций - позволяет надеяться, что мы вскоре наведем порядок в сфере миграции. Эти меры позволят увеличить число официально зарегистрированных иностранцев с нынешних 0,7 млн. до 5 млн. - через год-полтора на эту цифру можно рассчитывать», - уверен Плигин. И попросил особенно подчерк­нуть: «Люди, въезжающие на территорию РФ, - это граждане бывшего СССР, которые совсем недавно были единым советским народом. Они, как правило, владеют русским, их родственники проживают в РФ. Приезжающие в нашу страну сами заинтересованы в легальном пребывании, так как часть из них в дальнейшем планирует связать свою судьбу с Россией».