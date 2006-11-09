«О приватизации лесов речи не идет»

«Нынешний Лесной кодекс по сравнению с проектом 2004 года изменился в лучшую сторону, хотя и ненамного. Ведь тот проект подразумевал продажу лесов в частную собственность. Однако по кодексу можно перевести леса из категории ценных и охраняемых в обычные, пригодные для вырубки. Для предпринимателей это трудно, но для чиновников легко: достаточно принять генплан развития города и на этом основании перевести лесные угодья в разряд земель поселений, и уже можно вырубать лес. Впрочем, и до принятия Лесного кодекса чиновники находили лазейки: заражали леса жучком-короедом, а потом проводили санитарную вырубку - это распространенная практика, особенно на Рублевке. По закону в охранной зоне вырубка запрещена, поэтому в Подмосковье почти вся вырубка получалась незаконной», - рассказал в интервью «Аргументам неделi» зам­пред московского «Яблока» Алексей Навальный.

Депутат бабуринской «Родины - Народной воли» Анатолий Греш­невиков выразил недовольство тем, что «при сроке аренды в 49 лет арендатор согласно пн. 3 ст. 65 кодекса вправе возводить временные сооружения, а согласно пн. 6 - осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых. И на все это не нужно никакой экологической экспертизы!»

Впрочем, спикер Госдумы Борис Грызлов видит в новом Лесном кодексе и массу достоинств: «Прин­ципиальное положение кодекса в том, что о передаче лесов в частную собст­венность даже речи не идет. Аренда на 49 лет дает возможность прекратить варварское расхищение лесных богатств и обеспечить восстановление лесов. Теперь это прямая обязанность предпринимателей, занимающихся лесными разработками». Однако депутат Владимир Рыжков ту же ситуацию видит совсем в другом свете: «Сейчас обязанность по восстановлению лесов лежит на государстве, а с принятием Лесного кодекса госу­дарство от нее освобождается: арендаторы могут брать лес на 10-20 лет и хищнически его вырубать, не заботясь о воспроизведении».

Борис Грызлов же уверенно заявляет, что россияне «беспрепятственно и бесплатно смогут находиться в лесах, собирать для личных нужд грибы, ягоды, лекарственные травы, заготавливать дрова, за исключением лесов на особо охраняемых территориях».