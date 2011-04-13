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Минфин манят золото и алмазы

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Минфин манят золото и алмазы

В поисках потерянных бюджетом миллиардов Министерство финансов вспомнило про давно прячущийся от государственного ока в необъятной тени рынок драгоценностей. Оказалось, чиновники так давно толком не заглядывали на эту поляну, что про нее со временем и вовсе забыли. Уже два года оборот золота и алмазов в РФ толком никто не контролирует.

Мировые рекорды

Финансовое ведомство решило покончить с этой удивительной практикой. Заодно – исполнить давнюю мечту министра А. Кудрина, прибрав несметные сокровища к рукам. Надо сказать, Минфин с незапамятных времен борется за полный контроль над оборотом драгоценных металлов и камней. Еще в советские времена у него то отбирали Гохран и Пробирную палату, то возвращали назад. Те же качели продолжились и при новой власти. Эксперты намекают, это – отличный индикатор, показывающий реальный уровень влияния действующего министра финансов.

С 2004 г. А. Кудрин, не щадя живота, поднимает вопрос о возвращении исконно минфиновских ведомств под родное крыло. Раньше он неизменно получал от ворот поворот. Потому что делянка слишком сочная и на ней пасется немало других влиятельных лиц и организаций. Но теперь у финансовых властей нашелся отличный, притом, скандальный повод переиграть ситуацию в свою пользу.

«Гохран и Пробирная палата выпали из системы государственного контроля», – объясняет директор административного департамента Минфина Александр Ахполов. Суть происходящего проста до абсурда. Еще в мае 2009 г. вступил в силу федеральный закон №294, подготовленный по просьбе президента Дм. Медведева. Идея была благой донельзя. Этот документ запретил проводить проверки предпринимателей кому-либо, кроме федеральных органов исполнительной власти.

Проблема в том, что ни Гохран, следящий за хранением и оборотом драгметаллов и камней, ни Пробирная палата, отвечающая за достоверность клейма на украшениях, не являются исполнительными органами. У них статус госучреждений. Вот они и потеряли право по собственной инициативе проверять кого бы то ни было. Поэтому последние 24 месяца золото-алмазные контролеры, по сути, сидели сложа руки. «Проверки устраивали только, если поступали официальные просьбы правоохранительных органов. За два года такое случалось всего несколько раз», – рассказывает источник «АН» в Пробирной палате.

Государевы надзиратели прохлаждались. Тем временем бизнес золотых и алмазных магнатов шел в гору. По данным Союза золотопромышленников, в 2009 г. добыча желтого металла подскочила до рекордных в новейшей истории России 205 тонн. Для сравнения: в начале 2000-х годов и 100 т в год считалось большим достижением. В прошлом году золота в РФ произвели 201,3 тонны. При этом весь 2010 г. шел бурный рост цен на желтый металл. За 12 месяцев оно подорожало на треть. И в прошлом, и в нынешнем годах желтый металл ставил один мировой рекорд за другим. В апреле 2011 г. его цена вплотную приблизилась к беспрецедентным 1,5 тыс. долл. за тройскую унцию. В пересчете на более близкие нам величины – свыше 1,3 тыс. руб. за один грамм. В итоге только за прошлый год золотопромышленники обогатились на сумму не менее 250 млрд. рублей.

Судьба не обидела и владельцев алмазных шахт. РФ давно – крупнейший в мире поставщик драгоценных камней. Компания «Алроса» – их главный добытчик на планете. В 2009 г. из недр Якутии, основной российской кладовой алмазов, извлекли драгоценных камней общим весом 34,8 млн. каратов. Для справки: богатейшая алмазами Южно‑африканская Республика, родина и резиденция знаменитой бриллиантовой монополии «ДеБирс», добывает менее 15 млн. каратов в год.

Африканские страсти

Конечно, в кризис алмазная отрасль пережила острые ощущения, прокатившись на ценовых американских горках. В 2008 г. стоимость необработанных камней упала вдвое (что интересно, бриллианты в магазинах подешевели только на 15%). Но в прошлом году алмазные цены вернулись на прежний уровень. А средняя розничная цена бриллиантов в мире достигла 7,9 тыс. долл. (более 230 тыс. руб.) за один карат. Это близко к мировому рекорду. Окрыленные перспективой сверхприбылей добытчики взялись за дело с удесятеренной силой. Только за первые девять месяцев прошлого года экспорт алмазов из РФ подскочил в четыре раза – до 30,5 млн. карат. Общую годовую выручку российских алмазных королей эксперты оценивают в сумму не менее 100 млрд. рублей. Это от трети до четверти всей мировой добычи алмазов. Точную цифру не назовет ни один даже самый информированный эксперт. Поскольку в некоторых африканских странах действуют огромные пиратские алмазные рудники, работающие на черный рынок.

Общий годовой оборот золотой и алмазной отраслей РФ превышает 350 млрд. рублей. Конечно, это не так много, как у нефтяных и газовых компаний. Например, ТНК-BP за год оборачивает 500 млрд. руб., «Роснефть» – более 1 трлн. руб., «Газпром» – 2,5 триллиона. Но все же годовая выручка золотой и алмазной индустрий, в которых трудятся менее 70 тыс. человек, почти вдвое выше аналогичного показателя АвтоВАЗа с его 80 тыс. работников.

Что интересно, основной покупатель драгоценностей, которыми так щедра природа нашей страны, – не иностранцы, не население РФ, а государство. Например, российская ювелирная промышленность в лучшие времена «съедала» по 50 т золота в год, с началом кризиса ее аппетит упал ниже 30 тонн. Тем временем Гохран с начала кризиса постоянно наращивает закупки желтого металла.

Официальные данные давно засекречены. К счастью, выручают отчеты Мирового совета по золоту. Из них известно – только в январе-ноябре 2010 г. Россия увеличила золотой запас на внушительные 135 тонн. Благодаря этому мы вышли на восьмое место в мире по объемам государственной золотой кубышки. Может, финансовые власти и рады были бы распродать иностранным центробанкам часть накопленного золота. Именно этим они успешно занимались все последнее десятилетие. Но сейчас это невозможно.

В ноябре 2009 г. прошла утечка информации из Центробанка РФ: до конца года Гохран собирается продать за рубеж от 30 до 50 т золота из госзапаса. Притом, что, по мировым меркам, он и без того крохотный. По оценкам экспертов – в закромах родины лежит не более 500 т желтого металла. Для сравнения: золотой запас США – 8 тыс. т, Германии – 3,4 тыс. т, Италии и Франции – 2,4 тыс. т, Швейцарии – более 1 тыс. тонн. В общем, поднялся шумный скандал, и правительство вынуждено было наложить временный запрет на такие операции.

Щедрый госзаказ выручил и алмазную отрасль, которая едва не загнулась в начале кризиса. Дело не только в резком падении цен. В сытые годы Алроса перестаралась с зарубежными инвестициями. В Анголе улетели на ветер 120 млн. долл. из-за провала СП «Горнорудное общество Луо». Построенная в той же стране электростанция «Гидрошикапа» оказалась убыточной. Деньги испарялись в Африке, в то же время алмазная монополия заморозила инвестиции на новые подземные рудники в Архангельске и Якутии. Не хватило средств и на ключевой проект компании – достройку заполярного рудника «Удачный». Он должен стать крупнейшей в РФ алмазной шахтой, но запуск обойдется в 30 млрд. рублей.

Черные ювелиры

Алросе повезло – государство вошло в ее положение. Чтобы поддержать отрасль, в разгар кризиса Гохран принялся скупать все добытые в России алмазы. В 2009 г. поставок за рубеж не было вообще. Кроме того, бюджет подставил компании кредитное плечо. Когда выяснилось, что Алроса задолжала кредиторам 155 млрд. руб. и сама расплатиться не может, Минфин обеспечил ей отсрочки и госгарантии.

Как бы то ни было, теперь все наладилось. Не без помощи государства алмазная и золотая индустрии отделались испугом. Теперь они опять на коне, цены вновь подскочили до небес, выручка растет, как вал цунами. Вот и возник разговор об очередном чиновничьем переделе поляны.

Минфин продвигает такую идею. Гохран и Пробирную палату надо объединить в суперструктуру под устрашающим названием Росдрагконтроль. Она станет напрямую подчиняться ведомству А. Кудрина и получит статус «федерального органа исполнительной власти». Соответственно – вернет право устраивать проверки шахт, рудников и аффинажных заводов, а также сверять пробы на украшениях.

Кто от этого выиграет? «АН» неоднократно рассказывали про теневую сторону бриллиантового и золотого бизнесов. Вкратце: в РФ процветает огромный черный рынок драгоценностей. По разным оценкам, теневой оборот золота – от 10 до 20 т в год. Ничего не поделаешь: желтый металл расхищают все участники производственной цепочки – от работников шахт и обогащающих заводов до ювелиров и продавцов в магазинах.

С алмазами тоже неладно. Вот показательный пример из свежих новостей. 23 марта 2011 г. брянский суд впаял два года предпринимательнице Инге Барановской. Ее разыскивали с 2006 г. и только в прошлом году задержали в Болгарии и экстрадировали в РФ. Обвинение: контрабанда российских алмазов общим весом 34 тыс. каратов. Это – только то, что удалось доказать. Камни катались через российско-молдавскую границу и дальше в ЕС с 2001 года. Преступники создали сеть курьеров, возивших драгоценности каждую неделю. Говорят, в действительности за г-жой Барановской стоял известный авторитетный предприниматель Ш. Калманович. Его громкое убийство, а затем раздел имущества родственниками широко обсуждались в ноябре 2009 года.

Нет сомнений – Минфин при его возможностях справится с контролем над оборотом драгоценностей лучше, чем прежние надзиратели. Казна будет полнее. Выиграет и население. Покупателям золотых украшений полезно знать: драгоценного металла в них, с большой долей вероятности, гораздо меньше, чем указано на пробе. Пробирная палата с ее крайне ограниченным штатом инспекторов и раньше не справлялась с контролем над пробами в ювелирных магазинах. Последние два года – просто прекратила проверки. При этом ответственности за фальшивое клеймение – никакой. Вот и расцвела индустрия, легким мановением руки превращающая золото 375-й пробы и ниже – в 585-ю. Учитывая, что каждый год в РФ расходится более 45 млн. ювелирных украшений, доходы золотых мошенников исчисляются многими десятками миллиардов рублей.

Защиты от этого пока нет никакой. Так что, в отличие от некоторых других предложений Минфина, идея усилить контроль над драгоценным рынком – здравая. Это позволит заделать еще одну громадную черную дыру в госказне. Да и любителям украшений станет спокойнее.

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