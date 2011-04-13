В тихом городе Озерске

Была у зайца изба лубяная, а у лисы – ледяная. Попросилась лиса к зайцу пожить, да его же и выгнала. Так, cогласно сюжету русской народной сказки, в закрытом уральском городе Озерске у вполне добротного предприятия подчистую изъяли и присвоили его основные фонды.

В конце 2004 г. в Озерске возникло предприятие с громким названием «Южноуральские машиностроительные заводы» (ЮУМЗ). И скромно арендовало для своих нужд часть площадей у монтажно-строительного управления МСУ-71. Собственник МСУ, ОАО «Электрон», состоящий из 13 дочерних предприятий по всей России, со штаб-квартирой в Новосибирске, не вникал в подобные мелочи. Арендатором больше или меньше – дело директора МСУ, назначенного собственником.

А уже с 1 февраля 2005 г. в уральском городке была запущена многоходовая, детально проработанная схема захвата. В результате за два с небольшим года имущественный комплекс МСУ-71 (более 14 тыс. кв. метров производственных и административных площадей) был похищен.

Язык следственных документов сух и конкретен. «Бывший директор ЗАО «МСУ-71» Безногов Г.А. в группе, по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером… Косажевской Л.Б. и… Молокотиным В.С., …злоупотребляя доверием ОАО «Электрон», …совершил сделки по дроблению объектов,.. а затем оформил договора купли‑продажи объектов, расположенных в составе единого производственного комплекса по ул. Герцена, 9, в ЗАТО г. Озерск Челябинской обл., тем самым совершили хищение помещений, принадлежащих ЗАО «МСУ-71» и ОАО «Электрон» как единственного акционера МСУ-71, причинив предприятию материальный ущерб в особо крупном размере».

В постановлении, подписанном начальником отделения СУ при УВД МВД России в г. Озерске Челябинской области подполковником В.Ф. Андриенко, механизм хищения расписан самым подробным образом. Как дробился имущественный комплекс и как продавался по сверхзаниженным ценам. Как именно директор МСУ Г. Безногов и главбух Л. Косажевская скрывали совершение сделок от ОАО «Электрон». И как неким В. Косажевскому и В. Молокотину втайне от акционера были выданы доверенности на представление интересов разграбляемого МСУ во всех организациях и учреждениях Озерска.

Впрочем, в доверенностях-то как раз ничего удивительного и нет. Ведь В. Косажевский – не просто сын главного бухгалтера Л. Косажевской. А еще и генеральный директор ОАО «ЮУМЗ». Располагающегося ныне в Озерске на ул. Герцена, 9, на похищенных площадях. А В. Молокотин – его финансовый директор. И заодно – учредитель нескольких скороспелых фирм, которым и были распроданы по тайным договорам основные фонды МСУ-71.

В мае 2007 г. захват был завершен. Директор МСУ Г. Безногов отбыл на пенсию. И собственнику похищенного имущества, ОАО «Электрон», открылась горькая правда.

А далее история превратилась из рейдерской трагедии в правоохранительный фарс. С августа 2007-го по октябрь 2008 г. в Следственном управлении при УВД Озерска возбудили семь уголовных дел в отношении Безногова, Косажевской и Молокотина. Статьи УК были куда как серьезны: 159‑я – «Мошенничество», 160‑я – «Присвоение или растрата», 201‑я – «Злоупотребление полномочиями». Затем все дела объединили в одно. Следствие шло так долго, что бывшему директору МСУ Г. Безногову предъявили обвинение только в январе 2010-го – через два с половиной года.

Но уже в марте 2010-го из прокуратуры Озерска поступило требование о том, что в материалах уголовного дела нет достаточных доказательств вины Г. Безногова. И дело было немедленно прекращено.

Чтение постановления о прекращении уголовного дела вызывает оторопь. На 19 страницах шаг за шагом до мельчайших подробностей вскрыта вся подноготная хищения. А в заключение: «вина в совершении преступлений полностью не доказана, уголовное дело подлежит прекращению».

В 2010 г. ОАО «Электрон» несколько раз обращалось в Генеральную прокуратуру РФ. Генпрокуратура исправно признавала постановление о прекращении уголовного дела незаконным и направляла дело прокурору Челябинской области для отмены постановления. В ответ на это начальник отделения СУ при УВД Озерска вновь и вновь подписывал все тот же текст постановления о прекращении уголовного дела. Менялась только дата.

Озерск – город небольшой. И холдинг «Южноуральские машиностроительные заводы» за несколько лет существования стал там весьма известен. Его воспевает местная газета. Редакция которой, кстати, располагается в том самом похищенном у ОАО «Электрон» здании, на ул. Герцена, 9. Сюда же, на ЮУМЗ, приезжал заместитель главы Росатома – поблагодарить за многолетнее партнерство. Само предприятие, правда, на тот момент существовало всего четыре года… Вице-губернатор Челябинской области в своем интервью местным СМИ защищал руководство ЮУМЗ от обвинений в мошенничестве. А сам губернатор заявил, что гендиректору холдинга В. Косажевскому впору выдавать медаль. Ну и для МВД, как выяснилось, ЮУМЗ тоже не чужой. Входящее в холдинг ЗАО «Атомхиммонтаж», возглавляемое братом В. Косажевского Денисом, получило контракт с Уральским региональным командованием ВВ МВД РФ на 732 млн. рублей. Построить жилье по цене 41 575 руб. за кв. метр. Готовые квартиры в Озерске сейчас продаются по 28 тыс. руб. за квадрат. Чужим такие контракты не достаются.

Конечно, ЮУМЗ в Челябинской области – свой. А «Электрон», согласно такой логике, – «понаехавшие тут». Но в достаточности этого основания для безнаказанного хищения имущества предприятия все же есть сомнение.