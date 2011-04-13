Кому полагается вычет
№ 14(255) от 14.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Налоговая служба уточнила, как следует возвращать налоговый вычет гражданам, купившим жилье.
Отныне вычет полагается не только при покупке и строительстве жилья, но и при работах, связанных с его отделкой: приобретение материалов, оплата ремонтных работ, при необходимости – расходы на подготовку проектной документации. Однако деньги вернут только в том случае, если в договоре купли-продажи указано, что жилое помещение приобретается без отделки.
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