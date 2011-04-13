Лекарствам дали отсрочку
№ 14(255) от 14.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
С 8 апреля вступили в силу новые правила выписки и отпуска льготных лекарств пенсионерам.
Минздравсоцразвития отменило норму, по которой от выписки лекарства до его получения в аптеке должно пройти не больше месяца. Это создавало множество проблем. Например, в случае месячного отсутствия лекарства в аптеке (а такое случалось нередко) за рецептом приходилось идти заново. Теперь время, в течение которого можно «отоварить» рецепт, продлено до 3 месяцев. Кроме того, врачи получили право выписывать большее количество лекарства. Пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями, отныне могут получать в аптеке препараты сразу на трехмесячный курс лечения.
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