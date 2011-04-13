Управляемая коррекция

Недавняя коррекция на мировых биржах была спровоцирована ростом инфляционных страхов. В настоящее время вся мировая система фактически держится «на штыках» центробанков, которые целенаправленно создают стимулирующие условия, чтобы поддерживать экономический рост.

Иными словами, монетаристам просто очень страшно начать сворачивать с рынков ликвидность, так как тут же возникнут предпосылки для масштабного падения стоимости активов. В этом случае все усилия просто пойдут насмарку. Однако взлет цен на сырье уже стал фактом, и с этим надо что-то делать.

По удивительному стечению обстоятельств в момент, когда казалось, что сырьевое ралли уже ничто не остановит, внезапно появились рекомендации от самого крупного спекулянта на рынке сырья – банка Голдман Сакс. Того самого, который должен «помочь» России строить мировой финансовый центр у нас. Аналитики этого банка призвали своих клиентов фиксировать прибыль от роста сырьевых цен.

Надо сказать, что еще в прошлом году, когда началась вторая фаза работы печатного станка в США, этот же банк Голдман Сакс как раз стал «пророчить» рост цен на сырье. Предлагал всем желающим спекулянтам в этом поучаствовать. «Сырьевые спецы» банка даже создали специальную аббревиатуру из сырья под названием «СССР», куда включили активы из сырой нефти, меди, хлопка и платины, которые и надо было покупать. В качестве идеи игры на повышение стоимости «СССР» были ожидания высокого спроса со стороны Китая в условиях ограниченного предложения этих сырьевых активов на рынке. Так оно в итоге и вышло. (Еще бы, когда в финансовой системе столько денег!)

Однако рост цен оказался слишком быстрым, а стоимость сырья настолько высокой (особенно нефти), что банковские аналитики, словно испугавшись такой прыти, и выдали вот эти рекомендации фиксировать прибыль. Но суть даже не в этом. Как только банк Голдман Сакс сказал, спекулянты начали активно сбрасывать фьючерсы на сырье, и цены быстро упали.

Тут же вспомнилась ситуация 2006 года, когда аналитики все того же банка «предсказали» рост стоимости нефти до 100 долларов, и котировки «черного золота» в итоге оказались даже выше. Еще в те времена банк Голдман Сакс был крупным игроком на сырьевом рынке, а в нынешнее время стал крупнейшим, «разжирев» на дешевых деньгах. Если вспомнить, что этот банк имеет тесные связи в американском правительстве, то как-то странно, что призывы продавать сырье появились именно в тот момент, когда монетаристы в Вашингтоне уже готовы были начать сворачивать ликвидность, так как инфляционные страхи нарастали очень быстро.

Получается – если цены на сырье начнут снижаться, это позволит продлить политику дешевых денег, что продлит спокойную жизнь для Центробанка США. А банку Голдман Сакс позволит готовить полигон для очередной игры на повышение. До следующего раза. Когда новый скачок стоимости сырья окажется еще мощнее.

Российскому финансовому рынку, по всей видимости, просто придется ждать. Пока цены на сырье будут падать, к нам снова потеряют интерес западные спекулянты. Зато потом... Вот так и живем, от случая к случаю.