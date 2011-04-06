Сахарный ренессанс

На сахарном рынке началось глобальное потепление, и цены растаяли. Они разбухают пятый год подряд. Нынешней зимой процесс принял обвальный характер. Шторма и ураганы потрепали Азию, Мексику и Австралию, поэтому сахарного тростника собрали мало. Мир приготовился было проглотить привычную годовую норму сладкого – 150 млн. т сахара. Но сырья не хватило, в результате только за последние полгода биржевая стоимость сладкого песка подскочила на 70% и побила 30-летний рекорд.

Мед без пчел

Еще Александр Македонский поражался – как это в Индии научились получать «мед без пчел». В древнем мире сахар считался чудом и ценился на вес золота. Увы, похоже, эти времена возвращаются. РФ – не исключение, у нас сладкий песок дорожает так же сильно, как и везде. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в апреле 2011 г. оптовая цена рафинада сравнялась с мировой и достигла 32 руб. за килограмм. В рознице – вдвое дороже. 31,5 тыс. руб. за тонну – в отдельные годы почти столько же стоил крылатый металл алюминий! По прогнозам, в 2011 г. сахара в РФ продадут на 195 млрд. рублей.

Для сравнения – четыре года назад сахарный песок оптом шел по 6–7 тыс. руб. за тонну. Так что подорожание пронеслось громадное. Это приличный удар по кошелькам населения, которое раскупает более половины всего потребляемого в РФ сахара (3,5 из 5,7 млн. т в год). Например, кондитерская промышленность съедает только 1,1 млн. т сахара в год. Производителям мороженого достаточно 50 тыс. т в год.

Вообще российский сахарный бизнес полон парадоксов. Он очень прост и одновременно невероятно труден. Общаться со специалистами, которые годами варятся в этом деле, – одно удовольствие. Сколько узнаешь нового! Скажем, сахарное производство гораздо опаснее порохового. Оно – настоящая бомба без всякого переносного смысла. Что ни год в разных концах света взлетают на воздух громадные сахарные заводы. В том числе в России (см. справку).

Вдобавок эти предприятия – самые энергоемкие в пищевой промышленности. Технология получения сладкого песка ни на йоту не меняется уже более 200 лет. Последнее заметное достижение науки в этой области – изобретение сахарных кубиков в 1843 году. В наши дни сахар делают так: свеклу или тростник нарезают на стружку и часами выпаривают в диффузионном аппарате при температуре 700 градусов. Потом сок проходит через устройство с названием «дефекатор», затем поступает в центрифугу. Это происходит на огромных заводах и требует прорву энергии. Затраты сопоставимы с выработкой небольшой электростанции. В довершение всего себестоимость производства российского свекольного сахара – в 2,5 раза выше, чем зарубежного тростникового. Тут ничего не поделаешь. Содержание полезного продукта в свекле – всего 15%, в тростнике доходит до 40%.

Вроде бы – налицо три очевидные причины для предпринимателей держаться подальше от этого бизнеса. Тем не менее сахарные заводы раскупают как горячие пирожки. От СССР нам досталось более семи десятков таких предприятий. В основном они расположены в трех регионах – Краснодарской, Воронежской и Белгородской областях. До 2000 г. фабрики прозябали и были никому не нужны. Государство пыталось распихать их бизнесу по смешной цене – 20–25 млн. руб. за штуку. Но долгое время никто не брал. Только после 2001 г. пять крупнейших агрохолдингов наперегонки ринулись поглощать сладкие предприятия. Начался скупочный ажиотаж, всего за три года цена сахарных заводов взлетела сначала в 15–30, затем – в 100 и более раз.

Курс на Европу

Надо сказать, новые владельцы не прогадали. Сейчас эти пять первопроходцев подгребли под себя две трети российского сахарного рынка. Отрасль совершила головокружительный кульбит. Уже к 2008 г. Россия стала десятым в мире производителем сладкого песка. В 2009 г. бразильский, индийский и т.д. сахар практически исчез с наших прилавков. И начинает отступать под натиском российского товара даже из соседних стран.

На пространстве бывшего СССР мы – сахарный великан. РФ выручает обилие собственной свеклы, которую растят на площади более 800 млн. га, а урожайность в последние годы выросла до 287 ц/га. Например, Казахстану тоже досталось от СССР множество сахарных заводов. Но своей свеклы хватает, чтобы загрузить только 4% мощностей. Поэтому сырец приходится импортировать, в результате казахский сахар – очень дорогой. Украина – не обеспечивает себя сахаром. Выйти на нулевой баланс не получилось даже в невероятно удачном для сельского хозяйства этой страны 2010 году. Тогда на Украине собрали 15 млн. т сахарной свеклы, благодаря чему выпуск сахара подскочил до 1,7 млн. тонн. Но внутренняя годовая потребность страны – более 2 млн. тонн.

Да и Белоруссия – тут тоже не конкурент. Она выпускает 550 тыс. сахара в год при внутренней потребности 350 тыс. т в год. Суммарная мощность всех заводов этой страны на пике возможностей – не более 26,6 тыс. т сахара в сутки (в РФ – более 320 тыс. т в сутки).

Так в чем проблема? Стратегия ясна – поскольку сахарный песок все больше превращается в золотой, РФ надо и дальше наращивать урожаи свеклы. Тогда наши сахарные предприятия используют сырьевое преимущество, завалив товаром рынки соседних стран. А там, глядишь, можно и на остальной мир замахнуться. Особенно, учитывая, что в ЕС давно взяли курс на сворачивание собственной свеклосахарной отрасли. Но есть два препятствия.

Прежде всего качество отечественного сахара, мягко говоря, недотягивает до мирового уровня. Эксперты объясняют – есть понятный международный критерий, сахарная шкала ICUMSA. Чем меньше баллов, тем чище и качественнее сахар. Например, в США и ЕС не пускают сладкий песок с «икумсой» выше 45, потолок по рафинаду – 22,5. В то же время в Бразилии, крупнейшем мировом поставщике сахара (36 млн. т в год), умеют делать очень качественный товар. Но для некоторых стран гонят сахар, «икумса» которого зашкаливает за 500 баллов и доходит до 700. Он похож на сахарную пудру, только почти несладкую.

Сладкий взрыв Как и два века назад, в воздухе на сахарных предприятиях висит плотная сладкая пыль. Она великолепно воспламеняется. Стоит проскочить искре – будет объемный взрыв, почище, чем у мощнейшей бомбы. Так произошло в США, где в 2008 г. разорвало в клочки крупнейший сахарный завод Северной Америки в штате Джорджия. Сотни тысяч тонн расплавленной сладости пылали так сильно, что пожар не могли потушить несколько суток. Ровно то же случилось в Приморье – на складе Уссурийского сахарного завода. По той же причине в сентябре 2007 г. надолго вышел из строя Воронежский сахарный комбинат. Страдают и кондитеры. Несколько лет назад в подмосковном Солнечногорске полыхнул склад сахарной пудры на новой фабрике, построенной крупным французским концерном «Харрис». Завод, выпускавший сладкие рулеты почти на 1 млрд. руб. в год, был уничтожен полностью. В общем, сладкое удовольствие, увы, не обходится без жертв.

Типичный показатель сахара российского производства – 110–150 баллов. В Европу такой не пустят. Низкая чистота – еще полбеды. У нас слишком мягкие стандарты содержания в сахаре различных вредных веществ. Даже на Украине требования по кадмию, мышьяку и свинцу – в 4 и более раза строже, чем в РФ.

Но даже эти мягкие нормы соблюдают не всегда. «Сахарозный продукт в России – цветной, живет собственной жизнью, не хранится без консервантов. В Европе он даже не считается пищевым продуктом, потому что на наших сахарных заводах кроме цветности оставляют еще и техногенные примеси, в том числе формалин. Отсюда дисбактериоз и прочие последствия. Но другого сахара в России нет, поэтому об этом молчат. А мы на японском спектрографе видим в российском сахаре остатки формалина», – рассказывает доктор наук, разработчик технологий пищевого производства, лауреат множества престижных международных премий Татьяна Шиманская.

В общем глобальная модернизация отрасли назрела давно. Но в прежние годы у владельцев заводов денег на нее не находилось. По оценкам экспертов, за последние 8 лет все инвестиции в сахарную отрасль не превысили 30 млрд. рублей. Этого едва хватило на перманентное подлатывание древних установок, скромное расширение производства и все. И только в 2010 г. начался сахарный инвестиционный бум. По оценке предправления союза сахаропроизводителей «Союзроссахар» Андрея Бодина, в прошлом году владельцы вложили в обновление предприятий не менее 14 млрд. рублей.

Этому изрядно поспособствовало государство, принявшее программу «Развитие свеклосахарного комплекса на 2010–2012 годы». По ней госбюджет выделил 60 млрд. рублей. Из них 17 млрд. руб. – на научные разработки. Но, чтобы получить госпомощь, бизнес должен добавить минимум такую же сумму. Так что в ближайшие годы на сладкую отрасль прольется небывалый поток денежной патоки. Главное – не потонуть в нем. Если деньги потратят с умом – сахарные рынки СНГ, а затем Европы будут наши.