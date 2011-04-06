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Письма против террора

В Кабардино-Балкарии разрабатывают молодежную антитеррористическую политику

№ 13(254) от 07.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Письма против террора

Северокавказский экстремизм давно стал «призраком», который бродит от одного региона к другому, усиливаясь в разное время в разных точках. Борьба с экстремизмом – задача общефедеральная, однако каждый регион все же вырабатывает свои ответы на эту угрозу. Сейчас «очередь» для того, чтобы продемонстрировать эти ответы, дошла до Кабардино-Балкарии.

Именно КБР летом 2010 – зимой 2011 гг. была одной из ключевых мишеней террористов. Система борьбы с экстремизмом, которую выстраивает эта республика, стала хорошо ясна в марте.

В начале марта правительство республики утвердило целевую программу по профилактике экстремизма и терроризма, финансируемую из регионального бюджета. В ней две ключевые составляющие. Во-первых, внедрение систем безопасности на гражданских объектах, таких как система видеонаблюдения «Безопасный город», уже действующая в республиканской столице Нальчике. Во-вторых, работа с молодежью, ведущаяся по разным направлениям: от профилактики безработицы до религиозного просвещения.

В конце февраля глава КБР Арсен Каноков провел встречу с родителями участников НВФ, находящихся в розыске. В отличие от Дагестана, где действует специальная правительственная комиссия, которая отбирает среди членов НВФ кандидатов на амнистирование, в КБР власть не предполагает вмешиваться в расследование деятельности боевиков. Единственное, что Каноков пообещал их родителям, – это общественный контроль за работой следствия. Также он упомянул возможность заключения сделки с правосудием. Эти в общем скромные обещания возымели действие: в последней декаде марта родители боевиков обратились к своим сыновьям с настоятельной просьбой выйти из «леса» и сдаться властям. Письмо подписали 11 человек, и оно адресовано конкретным людям. В Правозащитном центре КБР, где много лет ведут мониторинг ситуации вокруг НВФ, это обращение назвали «важным прецедентом».

Другая сторона антитеррористической работы с молодежью проявилась в том, что в КБР активизировались общественные структуры, призывающие молодое поколение к борьбе с экстремизмом. Во второй половине марта с заявлениями выступило несколько молодежных организаций КБР, включая Молодежный парламент и Молодежное правительство. Молодежные активисты в том числе выступили против нагнетания ситуации вокруг активности различных незаконных вооруженных отрядов, объявивших войну боевикам. Правда, в самой республике многие считают, что все эти «народные мстители» существуют в основном виртуально – в Интернете и на телеэкранах. Но социально активная часть молодежи КБР выступила, по сути, и против дутой медийной кампании вокруг них. Ведь если кто-то действительно хочет взорвать социальный мир в регионе, то первое, что им понадобится, – это реклама в СМИ.

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