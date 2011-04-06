Новый госплан

Лучшие умы страны – на перепутье. В апреле десятки экспертных групп под руководством увенчанных лаврами академиков и всемирно известных экономистов принялись наперебой предлагать правительству свое участие в разработке нового, посткризисного варианта «Стратегии развития – 2020». Кто-то хочет сделать ставку на семейные и религиозные ценности, другие – на очередное удвоение ВВП, третьи и вовсе намекают на необходимость «перезагрузить демократию». Мозговой шторм в этом море идей – в самом разгаре.

З0 апреля всплыла поразительная цифра. Над «Стратегией-2020, версия два» по заказу правительства работают ни много ни мало два с лишним десятка различных экспертных групп. И это – только независимые. Вдобавок в той же упряжке огромные аналитические аппараты премьера и президента, а также их многочисленные советники. Да и многотысячный штат Минэкономразвития не задарма получает свой хлеб. К чему столько людей и мнений? Государство действует методом мозговой ковровой бомбардировки. «Накидывается массив идей, чтобы потом вычленить из него рациональные зерна», – объяснил пресс-секретарь В. Путина Дм. Песков.

Между прочим, деятельность приглашенных экспертов далеко не бесплатна для бюджета. По данным осведомленных источников, умственную работу казна оплачивает очень щедро. Сумма госконтракта с каждой экспертной группой достигает многих десятков миллионов рублей. Для некоторых научных институтов такие госзаказы давно превратились в основной источник существования. В общей сложности на экспертов потрачено не менее 1 млрд. рублей. Для сравнения: судя по отчетам Минфина, разработка такого грандиозного документа, как годовой федеральный бюджет, обходится государству в 60 млн. рублей.

В общем, в конце апреля премьер В. Путин созвал эту пеструю компанию на совещание в резиденции В Ново-Огареве. Первым делом выяснилось – труды кипят, но полноценная стратегия пока ни у кого не вырисовывается. На экономической и политической картах только робкие пунктиры. Но поневоле несколько немаловажных вех все же расставили.

Во-первых, правительство хотело, чтобы приглашенные умы как можно больше корпели над экономическим ватманом, а нанесение штрихов на политическую карту оставили на втором плане. Не тут-то было! Разве что для проформы в очередной раз вяло напомнили правительству, что дефицит бюджета – это скверно и с ним надо бы распроститься в ближайшее время. Будто в Минфине и Минэкономе этого сами не знают! В остальном эксперты точно сговорились. Возникло впечатление – темы животрепещущие, реформы естественных монополий, обновления производственных фондов, развития технологий – сейчас им ровным счетом по барабану.

Зато появился ошеломляющий доклад Центра стратегических разработок (ЦСР). В нем присутствует вот какая ключевая фраза. «Эпоха политической стабильности в России заканчивается. Страну ожидают политические катаклизмы, сопоставимые с кризисами конца 1980-х – начала 1990-х годов. Не исключено, по своей интенсивности будущий кризис превзойдет потрясения конца 1990‑х (дефолт и поздний Ельцин) и вплотную приблизится к эпохе конца 1980‑х (распад СССР)».

Ни больше ни меньше. Такие заявления вызывают мурашки. Ладно бы, это выдал абы кто. Но ЦСР – основной аналитический центр при правительстве. Именно он готовил предыдущую «Стратегию развития 2000–2010». В совете этого центра – Э. Набиуллина, Г. Греф, Д. Козак, О. Вьюгин, В. Мау.

Во-вторых, в Огареве в воздухе витала пусть не такая радикальная, но более очевидная мысль. Слово «инновации» достало абсолютно всех. «Есть уже значительная усталость и экспертного сообщества, и общества в целом от самого этого слова. Из телевидения, радио, прессы минимум года два в ежедневном режиме звучат призывы государства к инновациям. При этом не так много реальных результатов. Тема близка к тому, чтобы ее заездить и замылить», – говорит присутствовавший на встрече замминистра экономического развития Олег Фомичев.

В-третьих, еще сильнее экспертов достало то обстоятельство, что государству десятый год подряд со всех сторон кричат о проблеме «плохих институтов», а оно и бровью не ведет. Плохие институты – это, попросту говоря, продажные суды, чиновники, живущие по принципу «дали на лапу, подставь другую» и т.п. Существуют тысячи научных работ, включая те, за которые дали Нобелевскую премию, доказывающие огромный вред этой заразы для развития любой экономики. Зависимость линейная – чем чаще берут взятки, тем ниже темпы роста ВВП, тем угрюмее потенциальные инвесторы.

У нас уже и президент признал – один только объем прямого воровства из бюджета достиг триллиона рублей в год. И даже министр финансов А. Кудрин прославился знаковой оговоркой: «в целом хочу сказать, считаю, что борьба с коррупцией сегодня является главным злом». Все в курсе, а воз и ныне там.

Каков итог, пусть даже промежуточный? Новая «Стратегия-2020» должна быть готова до конца года, а в Белый дом предварительный вариант поступит уже в августе. Несомненно, в документ попадет множество умных и правильных мыслей. Затем начнутся обычные в такой ситуации чудеса.

Так уже произошло с предыдущим вариантом основополагающего документа для развития отечественной экономики – «Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года». Ее приняли еще в 2008 году. По правилам, вслед за общегосударственными Стратегиями свои варианты должны подготовить все министерства и региональные власти. Разумеется – в русле основополагающего документа. Но не тут-то было, нижестоящие начальники устроили фарс. Как подсчитали эксперты Высшей школы экономики, в общей сложности приняли 29 различных стратегий. Из них только 16 разработаны хоть с какой-то оглядкой на КДР-2020. Хотя бы учитывают заложенные в ней цифры. В остальных 13 стратегиях на это даже не смотрели.

Так что на высшем государственном уровне идей – море, желающих высказаться светил – еще больше. Но вот чиновникам уровнем ниже министерского все это в целом – по колено.