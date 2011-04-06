Щедрая рука Москвы

Быть крупной мировой державой престижно, но недешево. Несмотря на дефицитный бюджет, Россия все щедрее спонсирует другие страны. Только на безвозмездную помощь соседям Москва расходует более 100 млрд. руб. в год. «АН» подсчитали общие траты.

Траты на НАТО

Значительная часть наших международных расходов из разряда – заплатишь, никуда не денешься. Например, на содержание ООН Россия выделяет 42,4 млн. долл. в год. Тут – ничего особенного. Китаю то же самое обходится в 84 млн. долл. в год. Италия платит Объединенным Нациям 132 млн. долл., Германия – 212 млн. долл. в год. Членство в Совете Европы стоит России 29,7 млн. евро в год. Примерно столько же платит этой организации Великобритания.

Ни малейших вопросов не вызывает и такая статья расходов, как помощь другим странам в гуманитарных операциях. Таких как отправка российских спасателей в Японию или на Гаити. Кстати, престиж огромный, а обходится это недорого. В 2011 г. на гуманитарные грузы выделено 81 млн. руб., еще 82,5 млн. руб. пойдет на финансовую помощь пострадавшим странам.

Также понятно, почему мы выделяем 1,4 млрд. руб. в год на программу сокращения вооружений по разнообразным международным договорам. На поддержание воинского контингента за рубежом уходит 122 млн. руб., еще 318 млн. руб. – на статью бюджета с туманным названием «спецмероприятия» по обеспечению международной безопасности. Можно даже объяснить расходы в размере 2,2 млрд. руб. в год, которые российская казна выделяет на борьбу с международным морским пиратством. Но еще мы почему‑то тратим 20 млн. руб. в год на содержание одного из координационных центров НАТО. Конкретно – на командный пункт, управляющий транзитом самолетов в Афганистан.

Кроме того, Россия платит за поддержание имиджа мировой научной державы. Ради этого страна тратит 200 млн. руб. в год на содержание Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов. А также 5,4 млрд. руб. в год на проект Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), в котором участвуют еще восемь стран.

Атомный капитал

Разумеется, Россия выступает основным спонсором СНГ. На содержание администрации Союза уходит 3,7 млрд. руб. в год, еще 7,6 млрд. руб. – на компенсацию разного рода субсидий, льгот и упрощенных экономических режимов в рамках СНГ. Вдобавок мы дотируем странам СНГ интернаты (105 млн. руб. в год) и доплачиваем по 15 долл. в месяц к пенсиям в Приднестровье (по данным Госдумы, с 2007 по 2010 г. на это ушло 55 млн. долларов). Еще 3,16 млрд. руб. Россия вносит в бюджет Союзного государства с Белоруссией. Эта сумма составляет две трети казны Союзного государства. Плюс Россия спонсирует непризнанные республики – Южную Осетию и Абхазию. В 2011 г. Южной Осетии выделено 9,4 млрд. руб., Абхазии – почти 5 млрд. рублей.

Остальные расходы не столь очевидны. К примеру, почему в прошлом году Россия подарила 20 млн. долл. Киргизии? Еще одна статья расходов – так называемое улучшение имиджа России за рубежом. Иначе говоря, международная пропаганда. Удовольствие – очень накладное. Судите сами. Некоммерческой организации «ТВ-новости», которая управляет телеканалом Russia Today, в этом году казна выделила 11,3 млрд. рублей. ВГТРК получает из бюджета 18,8 млрд. руб. – немалая часть этой суммы идет на «обеспечение международной деятельности».

Но все это меркнет перед главной статьей международных расходов – кредитами. Сколько именно, кому, на каких условиях выдано – знает только правительство. Потому что все государственные планы по займам засекречены. Но из открытых источников ясно, что суммы огромные. К примеру, правительство готово вложить 7,5 млрд. долл. в фонд помощи странам – членам Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Собирается потратить еще 10 млрд. долл. на международный инвестиционный фонд под управлением американской компании «Голд­ман Сакс». Всерьез обсуждается кредит Сербии на 800 млн. долларов.

Понятно, часть этих денег не вернется никогда. Хотя, это не значит, что Россия не получит никакой выгоды. Дело в том, что большая часть кредитов выдается под поставку российских товаров или покупку зарубежных предприятий. Например, под строительство Росатомом АЭС в Турции Россия дает этой стране кредит в 20 млрд. долларов. Белоруссии также обещают 6 млрд. долл. под будущую атомную электростанцию. Индийскую АЭС РФ собирается прокредитовать на 4 млрд. долларов.

Еще одна новость – Россия собирается выделить беспроцентный кредит на 30 млн. долларов Киргизии. По странному совпадению разговор о займе зашел именно в тот момент, когда компания «Газпром» начала переговоры о покупке 75% акций местной газораспределительной сети – Кыргызгаза.

Конечно, такая большая страна, как Россия, должна быть щедрой к соседям. Непонятно только, почему эта щедрость служит не интересам Родины, а бесконтрольным пожирателям наших денег – госкомпаниям.