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Право на панцирь

№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Право на панцирь

Роспотребнадзор поскользнулся на ледяной корке. Ведомство Г. Онищенко давно ведет войну против нечистоплотных продавцов морепродуктов. Оно задалось резонным вопросом: с какой стати потребители переплачивают до половины цены за лед, который обильно намораживают на рыбу, креветки и т.д.  Поэтому с 1 января 2011 г. в РФ ввели новые правила, резко ограничившие объем ледяного панциря. Как оказалось, контролеры недооценили его крепость.

Ледяная глыба торговли

Глава Роспотребнадзора явно принял ледяную проблему близко к сердцу. Последние три года он неустанно выступал перед депутатами и членами правительства, открывая им глаза на проделки рыбных мошенников. «Человек покупает килограмм рыбы, а после разморозки оказывается в лучшем случае 600 граммов», – рассказывал он на правительственном часе в Госдуме. «Поставщики, особенно азиатские, намораживают на рыбу такие глыбы глазури, что покупатель не может отличить одну рыбу от другой», – добавлял он в сердцах. «Грабеж. Настоящий грабеж», – возмутился в ответ первый вице-премьер В. Зубков.

С такими аргументами борцу против ледяных корок была обеспечена поддержка на самом высоком уровне. Госдума без проволочек приняла поправки в гигиенический техрегламент для пищевой продукции. Отныне максимальная масса ледяной глазури, намороженной на разнообразных морских гадах, не должна превышать 5% массы. Для креветок планку подняли до 7%, для «иных водных беспозвоночных» – до 8% массы нетто.

Заодно появилось немало других полезных правил. Скажем, краб остался без палочки. Новые требования запрещают изображать на упаковке пищевых продуктов животных, которых внутри нет. Поскольку крабовые палочки делают из минтая, а крабом там и не пахло, их это коснулось в первую очередь. Также запретили продавать мороженую рыбу вразвес – можно только в упаковках, с указанием производителя. Ввели штрафы за продажу снулой рыбы под видом живой. Кроме того, заставили производителей рыбных консервов указывать на упаковках максимально подробное описание продукта.

Больше всего от этого должны были выиграть любители красной икры. Дело в том, что икра разных видов лосося сильно различается по вкусу. А значит, и по цене. Самая крупная и вкусная икра у кеты. Самая мелкая, слегка горьковатая – у кижуча. Но производители не были обязаны указывать, чья именно в банке икра. Они назначали цену, отталкиваясь не от качества продукта, а от собственной жадности.

Принцип креветки

Все эти и многие другие замечательные правила действуют с октября прошлого года. Антиглазурный закон вступил в силу с начала 2011 года. Каков результат? Он – нулевой. На упаковках палочек все еще красуются аппетитные камчатские крабы. На продовольственных рынках по-прежнему навалом мороженого рыбного филе самого сомнительного происхождения.

Такой товар специалисты окрестили «даляньской ухой». По названию крупнейшего китайского рыбного порта. Там работают десятки ангарных цехов, где смесь обрезков самых дешевых даров моря обычно – низкосортного минтая, щедро поливают водой для увеличения веса, обильно сдабривают полифосфатами, удерживающими влагу. Затем продают в РФ по оптовой цене 1,2 долл. за килограмм. Для справки: оптовая цена на свежий минтай в порту Далянь – более 2 долл. за килограмм.

В итоге даже г-н Онищенко косвенно признал – новые правила не работают. В конце января 2011 г. он объявил: объем некачественной рыбной продукции на российском рынке в последнее время вырос в 10 раз! Причин провала множество. Например, производители креветок, даже если захотят, в принципе не смогут выполнить новые требования.

Начнем с того, что спрос на креветки в РФ – огромный. На них приходится 35% всех продаж морепродуктов в нашей стране. Население раскупает этих мороженых ракообразных на сумму 8 млрд. руб. в год. Одна проблема. Свежих креветок по понятным причинам в РФ не найти. А мороженые хорошо хранятся, только если на них надели мощный ледяной панцирь.

«Если уменьшить на креветках долю ледяной глазури до 7%, как требует новый регламент, это станет катастрофой. Потому что даже при температуре от -22°С креветки будут храниться не более двух месяцев. Это – с учетом времени доставки с завода. При этом в магазинах редко соблюдают температурный режим, обычно в холодильниках -12 и даже -6 градусов. Это уменьшает срок хранения в два-четыре раза», – рассказывает специалист НИИ рыболовства Владимир Самохвалов.

Иными словами, если бы креветки, лежащие на прилавках, делали строго по закону, покупателям чаще всего доставался бы тухлый товар. Именно поэтому в Евросоюзе, известном строжайшими правилами по части качества продовольствия, нет никаких требований по креветочной глазури. Есть только рекомендация, оптимальная норма льда – 20% массы. Другое дело, там производители обязаны указывать на упаковке морепродуктов точную массу без льда. В РФ такого требования по креветкам нет. Видимо, про этот немаловажный момент в Роспотребнадзоре попросту забыли.

Зато от новых норм неожиданно выиграли махинаторы, накачивающие рыбу водой. В регламенте сказано: при обработке филе рыбы с использованием фосфатов содержание влаги не должно превышать 86%. «Производители и раньше могли беспрепятственно накачивать рыбу водой. Новая норма не только не запрещает подобную практику, но и легализует ее», – говорит замдиректора ФГУП АтлантНИРО Михаил Андреев. Например, естественное содержание влаги в лососе – 65%. Получается, продавцы могут безнаказанно закачать в рыбу дополнительно более 20% воды.

В общем, депутаты приняли полезный документ. Но, как показывает практика, качество даров моря осталось прежним. Чтобы поднять его, недостаточно прописать в законах красивые, но не всегда выполнимые принципы.

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